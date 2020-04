Especialista advierte que las nuevas tecnologías deben integrarse al programa educativo, no al revés

03/04/2020 - 01:04 Santiago

La profesora de Ciencias de la Educación, Amanda Anríquez de Corbalán, sostuvo que en este tiempo de aislamiento en el que comenzaron a utilizarse las nuevas tecnologías para que los estudiantes no pierdan su instrucción, advirtió que “la alternativa debe ser que las nuevas tecnologías se integren al programa educativo y no al revés”, dado que el proceso lleve a los docentes a llenar a los chicos de contenidos que causen un efecto contrario al buscado.

“Hoy vivimos en aislamiento obligado para garantizar nuestras vidas en riesgo, esto conlleva al concepto de convertir cada hogar en un contexto de encierro como diría Goffman, con necesaria vigilancia externa so pena de sanción a su ruptura, pero sobre todo emocional. Los medios de comunicación se convirtieron en voceros permanentes de malas noticias. Paradójicamente con los estudiantes se trabaja con el miedo”, sostiene.

Apuntó que el vínculo de la escuela con los estudiantes se establece a través de tareas y plazos, que implican una prisa por adelantar contenidos desconocidos, lo que lleva a googlear y cortar y pegar sin una dirección clara y, lo que es más desalentador, sin haber hecho un diagnóstico de los saberes de niños y jóvenes.

“Así se escucha hoy a madres decir ‘les dan una batería terrible de tareas diarias que no alcanzan a responder todo por Whatsapp. Debo gastar en mototramite para hacer imprimir la tarea y no puedo ayudarlo por ejemplo en ingles, matemáticas porque son temas que nunca vieron, jamás le explicaron, no entiendo las consignas y recurro a vecinos, teléfono amigos etc.”, expone la profesional.

Enfatizó si “¿alguien se preguntó qué pasa, qué dicen hacen y sienten dentro de cada casa de los alumnos y docentes? ¿Cuáles son las consecuencias emocionales que genera recargar de tarea y presión en estos tiempos de angustia, sufrimiento y dudas existenciales?”.

“¿Trabajar con tecnología? Sí, claro que sí pero respetando tiempo, experiencias previas , con estrategias visuales y sin descuidar la relación de aprendizaje-emoción , recurrir a instagram, video llamada en grupo, no solo ‘cortar y pegar’ adecuar el contenido a la realidad (no hay homogeneidad en la apropiación de contenidos ) actividades transversales , cuidando secuenciación para que puedan trabajar solos en grupos, foro , con consignas claras y sobre todo preguntar cada tanto ¿Cómo te sientes ¿ te gusta la tarea? ¿Qué sugieres? no saturar etc., etc.”, añadió.

Finalmente sostuvo: “Concretamente la alternativa debe ser que las nuevas tecnologías se integren al programa educativo y no al revés, como sucede cuando alrededor del medio tecnológico se genera un proyecto pedagógico. El reto es saber aprovechar la tecnología adecuadamente en un tiempo y espacio de crisis y emergencia sanitaria. Sino todo resulta ‘un bluff’, esfuerzo estéril y de aprendizaje frágil”.