CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 4 de abril de 2020

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CANAL 7
10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
11.00 LOS SIMPSON
12.30 CINE. JUGUETES
14.00 FINDE EN NICK
16.15 CLUB 57
17.00 CINE. JACK & JILL
18.30 CINE. EN BUSCA DE LA FELICIDAD
20.15 CINE. JUSTO EN LA MIRA
22.00 PH. PODEMOS HABLAR
00.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN.
CANAL 14 DE TIC
13.00 FANÁTICAS
14.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA
14.30 SÁBADO SAGRADO
15.30 TICKET AL SHOW
16.30 MORENA TV
17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONÍA
19.30 PARA TODA MUJER
20.30 DE A DOS
21.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
21.30 EL CLÁSICO: GÜEMES vs. SAN MARTÍN (R)