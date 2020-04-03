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CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 4 de abril de 2020

A LAS 22.00 PH. PODEMOS HABLAR

- 20:49 Cartelera

CANAL 7

10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

11.00 LOS SIMPSON

12.30 CINE. JUGUETES

14.00 FINDE EN NICK

16.15 CLUB 57

17.00 CINE. JACK & JILL

18.30 CINE. EN BUSCA DE LA FELICIDAD

20.15 CINE. JUSTO EN LA MIRA

22.00 PH. PODEMOS HABLAR

00.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN.


CANAL 14 DE TIC

13.00 FANÁTICAS

14.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA

14.30 SÁBADO SAGRADO

15.30 TICKET AL SHOW

16.30 MORENA TV

17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 DE A DOS

21.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

21.30 EL CLÁSICO: GÜEMES vs. SAN MARTÍN (R)

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