Murió en Estados Unidos la argentina que contó por Facebook que tenía coronavirus

03/04/2020 - 21:38 País

Andrea Halberian, la argentina que residía en Los Ángeles, Estados Unidos, falleció por causa del coronavirus.

La mujer de 42 años había contado por Facebook hace dos semanas atrás que padecía los síntomas y que tenía la enfermedad.

Te recomendamos: Descubren que pacientes con coronavirus pierden el olfato y el sentido del gusto

Desde 1998 vivía en aquel país, donde se casó con Lars Christian Ottesen. Obtuvo la residencia hace siete años y la ciudadanía hace dos.

Halberian se dedicaba al cuidado de los hijos de una familia en Manhattan, quienes se trasladaron a Los Ángeles cuando se consideró al Covid-19 una pandemia.

La argentina empezó a sentir malestares gastrointestinales y luego los síntomas respiratorios fueron más agudos, como dificultad para respirar, fiebre, vómitos y deshidratación.

Te recomendamos: Amplían el listado de actividades y servicios declarados esenciales en cuarentena

El 22 de marzo le habían informado que padecía la enfermedad.

“Como todos sabemos, estamos viviendo tiempos muy feos. Lo que les voy a contar no es joda, no me lo contó nadie, lo estoy viviendo en carne propia a la distancia. Hace 5 días que estoy aislada, sola con mi marido (gracias a él, creo, sigo viva). Estamos en Los Ángeles, lejos de casa y solos”, había expresado en las redes sociales antes de su deceso.