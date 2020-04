Aconsejan no atosigar a los chicos con las tareas virtuales

03/04/2020 - 23:06 Santiago

La psicóloga santiagueña licenciada Emily Azar, consideró que la necesidad del uso de la tecnología en el sistema educativo es una “oportunidad de que la escuela y la casa restauren sus lazos”, y pidió a los docentes ser “preventivos”, sostener la educación a distancia y “no atosigar” al alumno y a las familias con tareas.

Aclaró que no es docente pero que se desempeña como tal, y advirtió que se está empleando un sistema que “no está aceitado”, ya que es una emergencia obligada por el aislamiento preventivo y obligatorio por una pandemia impensada.

“El mundo nos hace hoy aplicar la conectividad en un sistema que no está aceitado. Somos responsables de sostener la educación a distancia, pero no olvidemos que tiene que ser gradual, que los papás por primera vez pueden estar aprendiendo con sus hijos o que algunos no saben leer y eso más los frustra”, apunta la licenciada Azar.

Recordó que “hace unos años pedíamos que los papás nos ayuden con sus hijos y reclamábamos que no estaban”, y analizó que “hoy están, y algunos colapsados”.

“No soy autoridad educativa pero sí me desempeño como docente. Tratemos de sostenernos entre nosotros y pasar los recursos necesarios. Recordemos que se trata de sostener la escolaridad a distancia y no de atosigar con tareas cuando los papás pueden no saber explicar y tampoco tienen por qué saberlo. Nosotros fuimos representantes de ellos durante los días de clase presencial, ahora ellos nos representan a nosotros en los hogares”, puntualizó.

Recomendó luego ser “preventivos” y advirtió que “muchos no tienen ni internet y que podemos enseñar a distancia con ejemplos cotidianos y relativos al contexto, lo cual beneficiaría a los alumnos y a los padres en el sostén de la cuarentena”.

“Esta pandemia es la oportunidad de que la escuela y la casa restauren sus lazos. Recordemos que la educación es importante, pero que lo indispensable hoy es la salud física y mental”, concluyó.