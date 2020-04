FÚNEBRES | 4 de abril de 2020

03/04/2020 - 23:29 Funebres

Fallecimientos

- Susana del Valle Guzmán de Taboada

- Víctor Melitón Díaz (Brea Pozo)

- José Ramón Castillo (La Banda)

- Mónica Elizabeth Rojas

- Arminda Gallo (La Banda)

- José Ramón Castillo

- María Cristina Trejo

- María Antonia Barraza

- María Luisa Brizuela de Ruiz (Córdoba)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BARRAZA, MARÍA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/20|. Su madre María Jacinta Paz, sus hermanos Laura Isabel, Tito Barraza y demás familiares part. su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

CASTILLO, JOSÉ RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/20|. Su esposa Rosa Sandoval, sus hijos Gaston, Ramón y Vanina y sus nietas Ana y Valentina participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso. CARUSO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GUZMÁN VDA. DE TABOADA, SUSANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/20|. Sus hijos Ramón, Omar, Natalia, Cecilia, Pibi, hijos políticos Iván, Karina, Ezequiel, Valeria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio parque el Descanso . SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. Calle la Plata 162. TEL. 4219787.

GUZMÁN VDA. DE TABOADA, SUSANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/20|. "Él te cuida al salir y al regresar, ahora, y para siempre". José David y toda su familia participan con gran pesar el fallecimiento de la mamá de los queridos amigos RamÓn, Omar, Natalia, Cecilia y Mónica. Elevamos oraciones para que el Señor le conceda la paz y el descanso eterno.

GUZMÁN VDA. DE TABOADA, SUSANA DEL VALLE

KRAMER, FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/20|. Conrado Alcorta, Mónica Alonso y familia acompañan a sus hijas y a Alicia en este momento de profundo dolor. Elevan oraciones en su memoria.

OLIVERA, CÉSAR RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/20|. Su esposa Yesica Vanina Gallo sus hijos Lux, Y Ramiro, Olivera sus hnos Ely, Luis, Rita, hnos politicos sobrinos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio parque de la paz COB HAMBURGO SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

OLIVERA, CÉSAR RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/20|. "Señor, recíbelo en sus brazos y dale el descanso eterno". Cuni, Peri, Fernando Cáceres, Natalia y Raúl; Lucía y Ramón; Domingo Abdulajad; Fernando Juárez y respectivas familias; participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de sus amigos Eli, Luis y Rita. Ruegan oraciones en su memoria.

PRATTO, JULIO CÉSAR

SOSA, EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/20|. Sus hijos Segundo, Nely, Alberto, Orlanndo y Rolando Gomes h. politicos nietos bisnietos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio la piedad SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

TREJO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció 2/4/20|. Su esposo, hijos, nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. CEREMONIAL, EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADAS POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ABDO, ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/20|. Sus hijos Magali, Silvana y Adriana, hijos políticos, nietos y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

CASTILLO, JOSÉ RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/20|. Su esposa Rita Carrizo, sus hijos Blanca, Valeria y Félix participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia. SERV SOC AMPARO SRL EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GALLO, ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/20|. Sus hijos Elina, Héctor y demás familiares part. su fallec. sus restos serán inhum. hoy en el cement. La Misericordia. NORTE SERV. SOC. Laprida 383.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

BUTILER, FLORINDA (Maninina) (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/19|. Mamita, luego de que te fueras mi corazón se rompió y me ahogue en lágrimas para calmar mi dolor. La tristeza me inundo y quebró mi corazón lo único que hice fue llorar en un rincón, si no estás a mi lado no tengo fuerzas para levantar la cabeza y seguir con firmeza, ya ha pasado un tiempo desde que te fuiste, pero mi corazón sigue destrozado. Tu Negrita, como me decías, tu nieto político Julián y tu tataranieta Lupita.

BUTILER, FLORINDA (Maninina) (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/19|. Madre, hoy se cumple un año de tu partida. ¡Nos cuesta tanto acostumbrarnos a tu ausencia! Aprendemos, poco a poco, a continuar nuestras vidas sin vos. Te buscamos y encontramos en los momentos vividos. Tus enseñanzas de que teníamos que estar siempre unidos, seguramente estarás gozando de vernos más unidos que nunca. Tus hijos Alicia, Julio, Carlos y Hugo, hijos políticos Nito y Marta, tus nietos Daniela, Darío y Noelia, bisnietos y tataranieta Lupita que tanto sufrió tu partida. Pedimos a Dios resignación y tu descanso eterno.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ARTAZA, LEONARDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/20|. Su esposa Sara sus hijos Patricio y demás familiares sus restos fuern inhumados en el cementerio Cristo Rey Loreto SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

DÍAZ, VÍCTOR MELITÓN (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/20|. Sus hijos María, Víctor, Elida, Viviana, hijos políticos, nietos, hermana y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio San Pascual Brea Pozo. COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS S.A . SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. Calle la Plata 162. TEL. 4219787.

ROJAS, MÓNICA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/20|. Sus padres Mónica, Pocha, sus hijas Mia,Soe, hermanos Esteban, Manuel, Gabriel, Noelia. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Rey. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. Calle la Plata 162. TEL. 4219787.

ROJAS, MÓNICA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/20|. Que brille para ella la luz q no tiene fin. Jota Jozami su esposa Dorys sus hijos Julio y Jalil participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RUIZ, JOSÉ RODOLFO (CHANGO)

SALVATIERRA, RITO JOSE ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/20|. Sus hijos Guillermo, Claudia, Rivero, sus nietos Yanina y Wilian, sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Rey Loreto SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.