Alessandroni: “No poder ir a ver a tu mamá o tu hermana es algo muy cruel”

04/04/2020 - 00:09 Deportivo

La cuarentena obligatoria es un proceso cruel para todos, especialmente para aquellos que tiene sus afectos muy lejos. Ese es el caso de Juan Alessandroni. El volante de Mitre, si bien está en nuestra provincia con su mujer y sus hijos, tiene al resto de su familia en Pergamino.

“Decidimos quedarnos en Santiago porque primero era por quince días, después se extendió y no pudimos regresar a Pergamino, que es la ciudad de donde somos mi señora y yo. Lo estamos llevando bastante bien, tenemos tres hijos y no hay mucho tiempo como para aburrirnos”, le contó el “Pity” a EL LIBERAL .

Pero por más que trata de llevarlo de la mejor manera, no siempre se puede. “Estamos hace mucho tiempo en esta ciudad, pero a uno le ‘carbura’ mucho más la cabeza, la ansiedad le juega en contra. Pareciera como que pasó mucho tiempo y recién van dos semanas y media”, contó.

Tener a gran parte de su familia lejos, es lo que más sufre Alessandroni. “Es durísimo y se sufre mucho. Es la parte más complicada de esto. Uno piensa todo el día en que por ahí nos hacemos problemas por pequeñeces y cuando aparecen estas cosas te das cuenta de que lo otro no era para hacerse mala sangre. No poder ir a ver a tu mamá o tu hermana es algo muy cruel”, confesó.

“Trato de comunicarme con mi familia, de estar en contacto a través del Whatsapp y videollamadas porque esto es un problema muy grande. Las medidas que se están tomando son buenas, pero va pasando el tiempo y uno sigue sin poder tener contacto con sus seres queridos, es peor”, agregó.

Por toda esta angustia que vive, el “Pity” tiene bien en claro que es lo primero que hará cuando pase todo esto. “Me gustaría ir a Pergamino. Ojalá, Dios quiera, que todo se vaya normalizando de a poco. Se ve que esto va para largo, pero quizás de a poco se vaya normalizando un poco y así pueda ir a visitar a mi gente. Ojalá que esto sea un susto para todos y no pase a mayores”, se esperanzó.

Pero no solamente a su familia extraña Juan, si no también a sus compañeros y el día a día en el club.

“Uno tiene una rutina y cuando la pierde o no la puede hacer, recién se da cuenta de lo que importante que es. De cómo se extraña levantarse temprano, ir a compartir un mate con tus compañeros, cambiarse, entrenar, exigirse. Uno disfruta cada entrenamiento y cuando no lo tienes te das cuenta de lo necesario que es. Extraño cada momento, pero también sé que lo mejor ahora es quedarse en sus casas para que los buenos momentos vuelvan a aparecer”, explicó.

Por lo pronto, no queda otra que entrenarse en la casa. “Uno va haciendo las cosas como puede y en la medida que puede, nos vamos adaptando. El cuerpo técnico, en este caso el profe y los ayudantes, van adaptando los trabajos sabiendo el espacio que cada uno tiene. Se hace todo un poco más personalizado y en mi caso intento hacer las cosas lo más profesional posible para no perder estado”, contó el “Pity” sobre el plan de trabajo que tiene el “Aurinegro”.

Alessandroni no sabe cuándo podrán volver a la actividad ni qué pasará con los sueldos, pero eso es un tema que no es prioritario en este momento. “En mi cabeza está hacer lo mejor posible dentro de mi casa en cuanto al entrenamiento, una buena alimentación y un buen descanso, pensando que esto es hasta el 13 de abril y después puede reanudarse o no. Sin descuidar lo más importante que es la salud”, dijo.

“Es un caso de extrema urgencia donde lo principal es la salud. Nos agarra en un momento complicado del torneo, pero uno trata de no pensar mucho en eso si no en cuidarse y cuidar a su familia. Esta pandemia nos tiene en alerta a todos y uno está con miedo por sus seres queridos”, concluyó.