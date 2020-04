José Alfano y la salida del “Sapito” Coleoni: “Puede ser que haya tenido un desgaste con el plantel”

04/04/2020 - 12:38 Deportivo

El presidente de Central Córdoba, José Alfano, brindó una entrevista a Proyecto Fútbol, programa de La Red, en la cual admitió que "puede ser" que la salida de Coleoni haya tenido que ver, entre otras cosas, a un desgaste" en la relación con los jugadores del plantel.

"Puede ser, puede ser que haya tenido un desgaste en la relación con los jugadores. Pero su salida había sido decidida unos partidos antes. Central Córdoba no venía jugando bien, el equipo no respondía a los planteos, Coleoni no se encontraba bien, tenía problemas familiares y también habíamos perdido con Independiente", dijo Alfano al referirse a la situación.

Te recomendamos: El “vestuario virtual” de Central Córdoba en tiempos de coronavirus y sin DT

Luego, dijo que una vez que finalice la cuarentena, se decidirá quién es el reemplazante del DT con el cual, aseguró que se mantiene una buena relación: "Estamos evaluando las propuestas de los distintos cuerpos técnicos con los que tuvimos contacto. Nos van a pedir confirmación a partir del día 13 de abril, cuando finalice esto (en referencia a la cuarentena)".

Consultado sobre si ya tienen un candidato, agregó: "Lo tenemos, es una persona muy conocida y esperamos que quiera venir a Santiago", dijo, negándose a confirmar el nombre.

Por otro lado, habló de la caída de ingresos ante el parate en el fútbol y dijo que le informó al capitán del equipo, Cristian Vega, que este mes hubo muchos menos ingresos y que el club atraviesa una situación complicada, sobre todo para abonar los sueldos.