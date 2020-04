Selena Gómez enfrenta una nueva enfermedad

04/04/2020 - 20:39 Pura Vida

“Recientemente fui a uno de los mejores hospitales mentales en Norteamérica, el hospital McClean, y después de muchos años de pasar por muchas cosas distintas me di cuenta de que soy bipolar”. Con esta confesión, la actriz y cantante Selena Gómez sorprendió no solo a su entrevistadora, su colega y amiga Miley Cyrus, sino a todos los que seguían la conversación a través del espacio que la ex “Hanna Montana” inauguró en Instagram bajo el título Bright Minded (De mentes brillantes), a través del cual entrevista a distintas personalidades.

Si bien Selena admitió que fue duro recibir el diagnóstico, señaló: “Tener más conocimiento me ayuda y no me asusta saberlo. Creo que mucha gente se asusta. Lo he visto, incluso con gente de mi familia”.

Y agregó sobre la poca costumbre que se tiene de hablar sobre la salud mental. “Tenés que aparentar que estás bien. Pero luego me enojo como una niña, una adolescente o lo que sea. Simplemente quise saber todo sobre esto, y eso quitó mis miedos”.

La ex de Justin Bieber usó una anécdota para explicar el efecto que tiene la información sobre los “fantasmas” que uno se crea. “Cuando era chica le tenía miedo a las tormentas eléctricas, y mi madre me compró libros sobre tormentas eléctricas así podía saber más al respecto y no iba a tener más miedos. Y eso funcionó por completo. Es algo que me ayuda muchas veces”, remarcó.

Al margen de estar lidiando con un nuevo diagnóstico en torno a a su salud, Selena Gómez enfrenta como todo el mundo la pandemia de coronavirus. Al respecto, resaltó: “Esto es muy difícil... Ver que hay gente que no se lo toma en serio es difícil para mí porque sé que hay personas en los hospitales que literalmente están sacrificando sus vidas... Tú sabes, una de las donaciones que hice fue al hospital en el que descubrí que tenía lupus y que necesitaba un trasplante de riñón”.