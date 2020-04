José Alfano: “Puede ser que Coleoni haya tenido un desgaste con el plantel”

04/04/2020 - 22:43 Deportivo

Pasaron ya casi tres semanas de la salida de Gustavo Coleoni de Central Córdoba, justo antes del parate en el fútbol argentino por la cuarentena oblicatoria a causa de la pandemia del coronavirus.

A pesar de que el fin del ciclo del entrenador cordobés se produjo en buenos términos, el presidente del club, el ingeniero José Alfano, volvió a referirse al tema y dejó entrever que se haya dado un desgaste entre Coleoni y el plantel.

“Puede ser, puede ser que haya tenido un desgaste en la relación con los jugadores. Pero su salida había sido decidida unos partidos antes. Central Córdoba no venía jugando bien, el equipo no respondía a los planteos, Coleoni no se encontraba bien, tenía problemas familiares y también habíamos perdido con Independiente”, dijo Alfano al referirse a la salida del cordobés que se dio a mediadios de marzo.

Luego, dijo que una vez que finalice la cuarentena, se decidirá quién es el reemplazante del DT con el cual, aseguró que se mantiene una buena relación: “Estamos evaluando las propuestas de los distintos cuerpos técnicos con los que tuvimos contacto. Nos van a pedir confirmación a partir del día 13 de abril, cuando finalice esto (en referencia a la cuarentena)”.

Consultado sobre si ya tienen un candidato, agregó:

“Lo tenemos, es una persona muy conocida y esperamos que quiera venir a Santiago”, dijo, negándose a confirmar el nombre.

Se sabe que los dos máximos candidatos por estas horas son Omar De Felippe y Pablo Lavallén.

Además, otros nombres que suenan por estas horas en el Oeste son los de Fernando Gamboa, Juan Pablo Vojvoda y Walter Coyete.

“Nosotros estamos trabajando y estudiando las diversas propuestas de los cuerpos técnicos para tener una definición una vez que se termine todo este tema de la cuarentena. Pero la Comisión Directiva ya tiene el perfil del nuevo entrenador que aceptó todas las propuestas del club”, aseguró Alfano.

Luego, el máximo dirigente de Central Córdoba reconoció: “La línea que yo baje como presidente es que prioricemos la Superliga en lugar de la Copa Argentina. Y el partido que perdimos con Gimnasia de La Plata, él técnico no jugó con el plantel titular para hacerlo en la final. Esto es fútbol, si hubiéramos ganado los dos partidos, hoy estaríamos hablando de otras cosas y con Central en la Copa Libertadores”.

Los resultados

A su vez, Alfano se refirió al plano futbolístico:

Hizo su propio balance futbolístico de la temporada: “Hoy en día, Central Córdoba tendría que haber tenido muchos más puntos de lo que tiene. Pero pagamos el derecho de piso, erramos muchos goles que nos podría haber cambiado el actual panorama. Pero es fútbol. También había que conformar un plantel en 15 días y sobre todo, convencer a los jugadores a venir a jugar en Santiago del Estero. No fue fácil rearmar todo en el club tras el ascenso. Había que conformar siete planteles nuevos para las inferiores y la reserva de AFA. Traer jugadores, cuerpos técnicos, planificar y ejecutar nuevas instalaciones para poder entrenar, y sobre todo, teníamos que adecuar el estadio a las exigencias de la Superliga. No fue nada sencillo, todo lo contrario”, finalizó diciendo el titular “ferroviario”, en una extensa entrevista.

La dirigencia sigue trabajando y en las próximas semanas podría dar a conocer el nombre del sucesor de Gustavo Coleoni, quien tuvo como DT uno de los ciclos más gloriosos en la historia de la institución “ferroviaria”.