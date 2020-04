“Sapo” de América

04/04/2020 - 22:49 Deportivo

No parece fácil elegir un partido entre 367. Ése es el total de encuentros que disputó en su carrera Julio Javier Marchant, volante santiagueño nacido el 11 de enero de 1980. Vistió 12 camisetas, ocho en nuestro país y las otras cuatro en el extranjero. Pero sin dudas la que más lo marcó fue la de Boca Juniors, club en el que debutó en Primera División en el 2000. Y fue justamente en su primer año como futbolista profesional, en aquel que se consagró campeón de todo de la mano de Carlos Bianchi, en el que el “Sapo” jugó el partido de su vida. Fue la noche del 31 de mayo, en la “Bombonera”, cuando Boca derrotó 4 a 1 al América de México con un gol de Marchant, la figura excluyente del partido. Fue por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores del 2000 y aquí te recreamos ese momento único en inolvidable en la carrera del santiagueño.

“Son esos partidos que quedan marcados por lo que representaba en ese momento. Veníamos sin poder conseguir títulos importantes, el club lo necesitaba, veníamos haciendo una buena Copa”, recuerda el “Sapo” como para ponernos en contexto de la situación.

Carlos Bianchi había llegado al club en junio de 1998, cuando el santiagueño jugaba en la Quinta División y asomaba como una de las grandes promesas de la cantera “Xeneize”. Si bien Boca se consagró campeón invicto en el primer certamen del “Virrey” (Apertura 98), los sistemas de clasificación a las Copas de aquel entonces hicieron que Boca recién pudiera jugar la Copa Libertadores de América en el año 2000.

La última vez que el “Xeneize” la había conseguido era en 1978. Ya habían pasado 22 años y la presión por volver a reinar en el continente era grande. Para colmo, River la había conseguido en 1986 y 1996, por lo que ambos estaban igualados en dos consagraciones (la primera de Boca fue en 1977).

En cuartos de final, el equipo de Bianchi eliminó a River (1-2 y 3-0). Marchant fue titular en el cotejo revancha, como en gran parte de aquella Copa. Y llegaba motivado a esa semifinal, con un Marchant en un gran momento.

“Me había tocado debutar en enero de ese año, me sentía con confianza porque había entrado bien en el equipo y en su idea, en lo que pretendía Carlos”, recuerda el “Sapo”.

Formación

Aquel 31 de mayo del 2000, el equipo de Bianchi formó con Óscar Córdoba; Hugo Ibarra, Jorge Bermúdez, Walter Samuel y Rodolfo Arruabarrena; Julio Javier Marchant, Christian Traverso, Gustavo Barros Schellotto; Juan Román Riquelme; Marcelo Delgado y Antnio Barijho.

Esa noche ante los mexicanos, con la presencia de su padre en la platea, el santiagueño jugó en un nivel superlativo. “Se dio un poco de todo, se han unido las partes porque hasta he podido llegar al gol esa noche. Era lo que Carlos me pedía porque me decía ‘soltate, que con tu ida y vuelta vas a tener oportunidad de quedar mano a mano’ y así fue”, recuerda como si fuera ayer el “Sapo”.

El partido se dio a pedir de Boca. A los 8 minutos del primer tiempo, el “Vasco” Arruabarrena puso el 1-0. Cuatro minutos más tarde, el “Chipi” Barijho estiró la diferencia. Y a los 28’ llegó la gran definición del volante santiagueño para el 3-0. Y qué mejor que lo cuente él: “Me puso un pase en profundidad el Chelo Delgado, yo rompo líneas y quedo habilitado por el último hombre de ellos; quedo mano a mano, eludo al arquero con un amague de derecha y convierto el gol con la zurda”.

Cuando convirtió su gol, Marchant en el festejo se levantó la camiseta y mostró la remera que tenía debajo, regalo de un amigo. Era blanca y con esta leyenda: “Yo amo a mi ciudad, Santiago del Estero”

“La ventaja que sacamos aquí nos dio la posibilidad de clasificar porque después se nos complica un poco el partido de vuelta en el Azteca”, añade Marchant en alusión a que, en la revancha, Boca perdía 3-0 y un cabezazo de Samuel evitó los penales y puso a Boca en la final que luego le ganaría a Palmerias de Brasil.

Todos sus compañeros lo felicitaron aquella noche, pero Julio siempre recuerda las palabras de Riquelme, con quien tenía una gran relación: “Me dijo que estaba muy contento por cómo yo había jugado. Román siempre tenía esos detalles para conmigo”.

La presencia de su papá fue lo más importante para el “Sapo”. Tal es así que fue quien se quedó con la camiseta de aquel partido inolvidable. “Fue importante para mí poder tenerlo a mi viejo siguiendo de cerca, ya que siempre me estaba acompañando. Y que lo pueda ver de cerca también me llenaba de alegría y orgullo”, concluye emocionado el santiagueño.

Las tapas de los diarios se las llevó Barijho, autor de dos goles, pero en las crónicas deportivas, el que se llevó el puntaje más alto de los críticos fue Marchant. Y no era para menos, había jugado el partido de su vida.

Por Pablo Daniel Díaz. @Pablodanieldi76