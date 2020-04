Gustavo Gómez, enloqueciendo el Vicente Rosales

05/04/2020 - 00:13 Deportivo

Noche de viernes, noche de básquet en el Vicente Rosales. Mucho calor: octubre de 1991. Olímpico ganaba por 1 ante Santa Paula de Gálvez (86 a 85), pero Eric Ross, que llevaba 29 puntos en la noche, caminaba hacia la línea de libres bajo una lluvia de gritos y silbidos. Faltaban 2 segundos.

El moreno, un ala pívot con buenos movimientos de pie y algo tribunero, se bancó el entorno y clavó las dos, desafiante. Santa Paula se volcó a presionar la salida, en el aro que da a espaldas de calle Chacabuco. José María Cavallero, el “Yoyo” para los amigos o el “Loco” para los detractores, era el entrenador de Olímpico, ya había consumido los minutos y no se podía planificar nada. ¡Peor escenario, imposible!

Néstor Pusetto, un zurdo santafesino con buena mano, tomó el balón para reponer sobre línea de final y al levantar la cabeza se encontró un regalo. Dos rivales se fueron a presionar al “Mocho” Small, el base titular, y Gustavo Gómez, el capitán del equipo, quedó solo, recostado sobre la derecha, cerca del banco de Olímpico. En el estadio sólo se escuchaba el ruido de las zapatillas sobre el parqué.

El capitán tomó la bola, dio un pique largo para tomar impulso y lanzó con una parábola muy elevada...

Había equipo

“Nosotros éramos un equipo que estaba bien físicamente. En septiembre de ese año, se había jugado el campeonato argentino en Santiago y salimos campeones. Era un equipo que tenía buen funcionamiento, nos conocíamos, sabíamos cómo jugar, solamente había que adaptar dos o tres jugadores y al extranjero. Habíamos tenido un buen arranque, con cinco partidos ganados en forma consecutiva y jugábamos con el que venía primero. Teníamos que ganar para no abandonar la segunda posición. Queríamos ascender”, recuerda Gustavo Gómez, hoy con 56 años, entrenador de Juventud BBC, Prof. de Economía, Lic. en Cooperativismo y Municipalismo y empleado de la Dirección General de Estadística y Censo de Santiago del Estero.

Santa Paula de Gálvez, que tenía a Flavio Bianchini en la base, a Rodolfo Bollecich y Otto Danielsen en el perímetro, Walter D’Alessandro y Eric Ross en la pintura, era el puntero de la zona B4 Norte del Torneo Nacional de Ascenso, temporada 1991.

Olímpico, con el “Mocho” Small, Néstor Pussetto, Gustavo Gómez, el “Zurdo” López y “Papiro” León, era el escolta del puntero galvense, que también llegaba invicto. “Tatú” Small era el primer cambio y Oscar Ramos asomaba.

De un lado, Cottonaro. Del otro, José María Cavallero, que había aceptado dirigir a Olímpico durante la disputa del campeonato argentino del 91, en el que Santiago se consagró campeón tras vencer en la final a Tucumán. Entre los campeones estaban el “Mocho”, Gustavo Gómez y “Tatú” Small.

“Ese día había sido un partido durísimo, intenso. Ellos tenían un muy buen equipo y un muy buen extranjero. El partido fue parejo. Había momentos en que nosotros pasábamos al frente del marcador y en otros, ellos estaban arriba. Siempre así, con esa dinámica”, comenta Gustavo, que habitualmente bailaba con la más fea: esa noche le tocó defender a Bollecich.

Los últimos minutos se jugaron con una carga adicional de dramatismo. El “Mocho”, Pussetto y “Papiro” jugaron en un nivel altísimo, pero los 2 segundos finales tuvieron como principal protagonista al capitán, hijo de la ciudad, con sus padres acompañándolo en la platea.

Él lo cuenta: “Cuando me la pasa Pussetto, era imposible intentar un pase largo, porque se iba a consumir el tiempo. Ya tenía en mente la decisión de tirar al cesto. La cancha tenía 24 metros de largo y yo estaba a 16 o 17 metros. Antes de que Pusetto puso en juego, la pelota, yo veía que la gente se iba de la cancha, porque no creía que podía ocurrir algo como lo que ocurrió”.

Con la pelota en el aire y todos siguiéndola hipnotizados, el estadio quedó mudo, expectante. “Lo único que veo es cómo se mueven los flecos de la red y siento el griterío de la gente. Ahí me doy cuenta que la pelota había entrado, limpita. Y se desató una gran fiesta. Fue una de las lindas alegrías que me dio este deporte. Fue una jugada que me ha marcado, por las emociones que ha despertado. Si hasta muchas veces cuando duermo, sueño con ese momento”, cuenta Gustavo, emocionado.

Al otro día

Al día siguiente, el sábado 24 de octubre de 1991, Gustavo volvió al Vicente Rosales para entrenar (en esos tiempos, el básquet se jugaba viernes y domingos) y tenía por costumbre ser el primero en llegar. Su entrenador lo estaba esperando en mitad de cancha, con algo en la mano.

-Hola Gustavo, ¿cómo estás?

-Eh, profe, ¿cómo anda?

-Muy bien lo tuyo anoche, nos hiciste emocionar a todos.

-Y bueno profe, había que tirar, no había otra. He tenido la suerte de que la pelota ha entrado.

-Vení. ¡Tomá! (Cavallero tenía en su mano una lata con pintura blanca hasta la mitad)

-Ahí, desde donde tiraste, poné tus iniciales. Este reconocimiento va de parte mía, por todas las emociones que nos has hecho vivir anoche.

El capitán tomó la lata y un pincel, se sentó sobre el parqué e intentando ser prolijo, escribió: GAG (Gustavo Adolfo Gómez).

Por Daniel Romero

