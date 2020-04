Natalia Vera: “Me subí a una bicicleta que no era la mía”

05/04/2020 - 00:24 Deportivo

Natalia Vera es una de las ciclistas de la provincia que tantas satisfacciones nos viene dando en el ámbito nacional e internacional. La pedalista de la ciudad de Beltrán presenta un currículum que es digno de elogios y sobre todo de admiración por su esfuerzo y sacrificio.

Y mientras cumple con la cuarentena en familia, Natalia también se animó a contar un par de anécdotas que hacen a su carrera deportiva.

“La que recuerdo con gracia siempre es lo que me pasó en una competencia y en un entrenamiento”, expresó la joven ciclista cuando dio comienzo con su relato.

Luego siguió: “Fue cuando por error tomé la bicicleta de un compañero que tenía la misma marca de cuadro, el mismo talle y coincidíamos hasta en la altura. Hasta el color era igual”.

La gente que estaba a su alrededor se dio cuenta de este detalle y no faltaron las risas.

“Yo me subí a dar una vuelta y todo se reían porque obviamente no era mi bicicleta. Fue ahí cuando me di cuenta de lo que había pasado”, recordó la pedalista.

Natalia es de representar al país en las carreras internacionales y en una de ellas vivió otra situación que tuvo que ver con el idioma.

“La carrera era en Suiza y había competidores de varios países, entre ellos de Dinamarca, Noruega, Surinam, Barbados, Italia, Tailandia y Bélgica, entre otros”, comentó la beltranense.

Pero lo que le provocó risa fue cuando mantuvo un diálogo con un ciclista de Surinam.

“Yo en todo momento trataba de hablarle en inglés, de lo poco que sé. Así estuvimos un buen rato hasta que de pronto me dice que él hablaba español. Era el único de todos los ciclistas de Europa que dominaba nuestro idioma”, afirmó Natalia.

La cuarentena también tiene a la deportista santiagueña refugiada y cumpliendo con todas las recomendaciones que vienen tanto del Gobierno provincial como nacional.

