Epidemiólogo alertó sobre el Covid que “la velocidad en la disminución de los casos no es la esperada”

05/04/2020 - 00:56 País

Con nuevos casos registrados día a día y el número de víctimas fatales en alza, el Instituto de Investigaciones Epidemiológicas (IIE) junto a Perfil, compartieron un nuevo informe diario, en el cual se computan datos auspiciosos sobre la curva de desempeño del virus a la vez que se alerta sobre otras situaciones.

El informe, reproducido por Perfil, alerta que ‘la velocidad de disminución de casos no es la esperada’ y que ello debería ‘profundizar las intervenciones de distanciamiento social, las acciones de bloqueo de casos y el incremento de los diagnósticos’.

El epidemiólogo Roberto Chuit, director ejecutivo del IIE, señaló en el informe: ‘Al 3 de abril, en esta etapa de seguimiento, la aparición de nuevos casos ha disminuido como efecto de las intervenciones efectuadas’. Y añadió: ‘En el análisis de la curva de crecimiento se observa que el número de casos testeados se va presentando según las estimaciones efectuadas en proyección, aunque no estarían disminuyendo con la velocidad que se esperaba. O sea: los datos de los últimos días vienen siendo auspiciosos, pero se observa que no bajan al ritmo previsto. Esto tiene que ver, fundamentalmente, con el crecimiento de casos en áreas determinadas de la Argentina’, se entusiasma con cautela. Sin embargo, consideró: ‘En la condición actual de Argentina el número de casos está condicionado a la capacidad de diagnósticos existentes. El Instituto Malbrán tiene una capacidad diaria promedio superior a los 500 test, mientras la misma no se vea superada, el dato es válido. Además, en los informes del Ministerio se reflejan los casos sospechosos y descartados epidemiológicamente’.