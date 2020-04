Marzol, sin pelos en la lengua contra Andy Kusnetzoff: “Es un ‘machirulo’”

05/04/2020 - 20:35 Pura Vida

Noelia Marzol vivió un momento incómodo en “Podemos Hablar”, el ciclo de Telefé que conduce Andy Kusnetzoff. Además de Marzol, como invitados estuvieron Joaquín Furriel, Nicolás Vázquez, Darío “Pipa” Benedetto. Andy le dio más lugar a los tres hombres y profundizó en charlas de fútbol al tener la presencia del ex delantero xeneize.

De esta manera, la bailarina se mostró incómoda y se notó la poca participación que tuvo. Al finalizar el programa, la actriz utilizó sus redes sociales e hizo un contundente descargo: “¡Gracias mujeres! ¡Gracias por hacer causa común! No hizo falta que dijera nada, ni que haga un descargo. Muchas partes del programa se editaron por suerte y porque me enojé mucho con las preguntas todas dejándome en un lugar horrible! @AndyKusnetzoff algo tenés que cambiar. Check (fijate)”.

No obstante, hubo un tuit de una seguidora que llamó la atención y que la rubia compartió. “Es un ‘machirulo’, siempre lo fue, en la radio quisieron cambiar pero se nota que es muy forzado. Muy ‘careta’ Andy, se nota que sos una mina preparada, no sos un ‘culo’, seguramente tenés mucho para decir y me gustaría escucharlo cuando te hagan una entrevista de verdad”, manifestó la usuaria de Twitter y Noelia mostró su aval con un retuit. l