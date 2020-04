El “Loco” Gatti está muy cerca de volver a su casa

05/04/2020 - 21:36 Deportivo

El ex arquero de Boca Juniors, River Plate y el seleccionado argentino, Hugo Gatti, “está muy cerca de volver a su casa”, anunció ayer su hijo Lucas Cassius desde Londres, donde se encuentra cumpliendo la cuarentena por la pandemia de coronavirus, tras recibir el parte médico desde la clínica madrileña en la que se encuentra internado el “Loco”.

Gatti ingresó a una clínica de Madrid el pasado 23 de marzo con síntomas compatibles con el coronavirus que fueron confirmados posteriormente a través de un test. Aunque su cuadro siempre se mantuvo “estable”, según iba informando el propio Lucas, la noticia que suministró ayer fue mucho más alentadora.

“Mi padre continúa internado, aunque es verdad que la situación es mucho más alentadora. Hoy la médica que lo atiende me informó que tuvo una evolución y que falta poco para comenzar a plantearse la posibilidad de que se vaya a casa”, avisó Lucas en sus redes sociales.

“Por eso ese poco que nos queda nos obliga a continuar pidiendo prudencia, cautela y paciencia. Gracias a todos por los mensajes de apoyo que recibimos constantemente”, completó el hijo de Hugo Gatti, de 75 años, que ya comenzó a transitar el camino de la recuperación.

Lo que dijo Gatti

El “Loco” Gatti realizó declaraciones días atrás, en las que se refirió a las muestras de afecto que recibió en los últimos días desde diferentes lugares.

“Es bueno darse cuenta que a uno la gente lo quiere. Pero el cariño en España y en la Argentina lo sé, por supuesto. Pero hacen falta estas cosas para darte cuenta de que no sos imbatible. Me comentaron que me mandó un saludo Diego Maradona. Seguro que lo hizo porque creía que me iba de este mundo. Ja ja, es chiste, hemos sido rivales, pero lo quiero mucho”, bromeó.

“Lo que sí creo es que esto es un sueño, y como todo sueño debe terminar y empezar uno nuevo. Que pase y que vuelvan las ganas de soñar, las risas, y hacer cosas de siempre. Que la vida sea normal y seamos libres”, se ilusionó finalmente el recordado exarquero de Boca y la selección nacional. l