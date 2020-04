Médico confirma la importancia de la vacuna antigripal en los niños y adultos mayores

05/04/2020 - 22:33 Santiago

Las temperaturas comienzan a descender en la provincia, y los casos de afecciones respiratorias en los niños obligan a los padres a realizar consultas frecuentes a los médicos de cabecera mediante llamadas y mensajes de texto, teniendo en cuenta el aislamiento preventivo obligatorio que la sociedad se encuentra cumpliendo.

Los especialistas, atentos a las consultas, remarcan a los padres, la importancia de la vacunación antigripal, que por el momento se realiza a domicilio por parte del personal de Salud del centro asistencial de cada barrio, y piden que realicen las solicitudes, tal como cada UPA o Caps lo requiera.

“La Influenza o gripe es una enfermedad viral respiratoria que incrementa su incidencia en los meses fríos del año. Luego de dos a tres días de incubación después del contagio, suelen aparecer los síntomas. La mayoría de los afectados se recuperan en aproximadamente una semana sin necesidad de tratamiento médico. Sin embargo, niños pequeños, adultos mayores y personas con factores de riesgo (embarazadas, puérperas, diabéticos, hipertensos, desnutridos, secuelares neurológicos y de enfermedades neoplásicas) pueden tener graves complicaciones que ponen en riesgo sus vidas”, expresa el Dr. Ángel Muratore, médico pediatra.

Por ello, sostiene: “El Calendario Nacional de Vacunación incluye la vacuna antigripal anual para los grupos de mayor riesgo, y está disponible de manera gratuita en vacunatorios, hospitales y centros de salud públicos de todo el país, aunque ahora se realiza a domicilio. La campaña de vacunación antigripal contra la cepa 2020 ya comenzó en nuestra provincia, y gran número de personas pertenecientes a los grupos prioritarios ya recibieron su dosis correspondiente. Dentro de este grupo se encuentran personal de salud (médicos, enfermeras, bioquímicos, técnicos) y de seguridad (policía)”.

Dosis

“En el caso de los niños, deben recibir dos dosis separadas por no menos de 4 semanas. Si el año anterior recibieron las dos dosis contra la cepa correspondiente, sólo deberán recibir una única dosis contra la cepa antigripal actual. Se utilizan vacunas Tri o tetravalentes, específicas para el Hemisferio sur”, explica el profesional, al tiempo que aclara que “suelen ser muy seguras y efectivas, con escasos efectos secundarios”.

“Se coloca vía intramuscular, en región deltoidea del brazo. En algunos casos se han informado leves dolores en la zona, febrícula, o un síndrome pseudogripal”, agrega Muratore.

Qué sucede con los menores que no integran el “grupo de riesgo”

El médico pediatra se refirió a los niños mayores de dos años, los cuales ya no integran el grupo de riesgo. Por lo general, los padres pretenden vacunarlos contra la gripe; sin embargo no conforman el grupo de los vulnerables, por tanto su estado de salud no correría ningún riesgo.

“En caso de los niños mayores de dos años, que presenten algún factor de riesgo como ser enfermedades respiratorias, renales, digestivas o metabólicas crónicas, solo serán vacunados con una única dosis de vacuna antigripal, si presentan la correspondiente indicación médica”, sentenció el Dr. Ángel Muratore. l