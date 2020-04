Gorosito desmintió el tuit que lo daba con coronavirus

06/04/2020 - 01:34 Deportivo

El entrenador de Tigre, Néstor Gorosito, desmintió enérgicamente un tuit que indicaba que había sido diagnosticado con coronavirus. “Algún cobarde que me puede cruzar todos los días en mi barrio y no se anima publicó esto, no pensando que uno tiene hijos, familiares, amigos, es un Twitter falso el que lo publicó”.

Lo extraño de toda esta situación fue que aquel que subió el tuit lo hizo haciéndose pasar por la cuenta oficial de la institución, aunque colocó una L en lugar de la I.

Por estos días, “Pipo” se muestra muy preocupado por la propagación del coronavirus. “Mi más profundo dolor por toda la gente fallecida con esta pandemia. Acompaño todos los días a los fallecidos y sus familias prendiéndoles una velita y rezando un Padre Nuestro y un Ave María. Mi más profundo pesar con el pueblo ecuatoriano, qué dolor!!!!”, escribió en las últimas horas.l