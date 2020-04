“Unidos por Argentina” recaudó casi 88 millones de pesos que serán donados a la Cruz Roja

06/04/2020 - 08:22 Pura Vida

El mega evento televisivo “Unidos por Argentina” que reunió a los seis canales abiertos de televisión entre las 18 y las 23.55 de ayer, logró el objetivo solidario de reunir casi 88 millones de pesos en donaciones que serán utilizados por Cruz Roja Argentina para la compra de insumos para enfrentar la pandemia que asola al país.

La transmisión conducida por una docena de animadores (Alejandro Fantino y Guillermo Andino por América; Ángela Lerena y Sergio Goycochea por la TV Pública; Diego Ramos y Mariano Peluffo por Net TV; Maju Lozano y Leo Montero por ElNueve; Vero Lozano y Marley por Telefe; y Mariana Fabbiani y Guido Kaczka por eltrece), fue impulsada por Fabiola Yáñez, primera dama y presidenta Honoraria de la Fundación Banco de la Nación Argentina.

Con una llamativa presencia de músicos extranjeros (Alejandro Sanz, Alex Ubago, David Bisbal, Jesse & Joy, Juanes, Luis Fonsi, Maluma, Michael Bublé y Sebastián Yatra, entre más), la velada incluyó algunas voces locales como las de Soledad Pastorutti, Luciano Pereyra, Abel Pintos, Tini Stoessel, Ulises Bueno, Pablo Lescano y Patricia Sosa.Más presencia y variedad se apreció en el cierre (cerca de medianoche) cuando un elenco entre los que se contaron Gustavo Santaoalalla, Dúo Pimpinela, Valeria Lynch, Raly Barrionuevo, Fabi Cantilo, Jorge Rojas y Litto Nebbia, por citar a algunos, entonaron el Himno Nacional Argentino en una versión arreglada por Lito Vitale.

Los espacios musicales –grabados o en modestos vivos caseros- pretendieron darle otro color a un programa que incluyó la invitación a participar de distintos desafíos, entrevistas en piso y a través de videoconferencias, spots de concientización y mensajes grabados por personalidades del mundo del espectáculo y el deporte.

Entre los funcionarios nacionales se destacó la presencia del ministro de Salud, Ginés González García, quien resaltó el “esfuerzo extraordinario de la sociedad argentina para este resultado”.

Otras presencias de peso fueron las del ex basquetbolista Emanuel Ginóbili quien desde Estados Unidos dijo: "No podía no estar. Estamos todos aprendiendo y en Argentina podemos ver qué está pasando en otros lugares para tomar decisiones rápidas. Es todo prueba y error. Este virus nos achicó la visión a futuro a dos semanas y a nivel económico la vamos a pasar mal”.

"Ojalá que nos convirtamos en un equipo y no en un sálvese quien pueda", propuso el astro deportivo.