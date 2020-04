Mery del Cerro viralizó una carta en medio de la pandemia: “La vida no puede esperar”

06/04/2020 - 20:41 Pura Vida

“El mundo se detiene y tu hijo va a nacer. El mundo habla de virus, pandemia, contagio, muerte... pero tu hijo va a nacer. Y yo veo tu miedo y tu enojo, ¿por qué ahora? ¿Por qué cuando tu hijo va a nacer?”. Así comienza la carta que recibió de su obstetra la modelo Mery del Cerro, quien está en la semana 38 de su segundo embarazo, y que se encargó de viralizar a través de sus redes sociales porque así como ella hay muchas mujeres atravesando la gestación y esperando el día en el que darán a luz, en medio del aislamiento social preventivo contra la expansión del coronavirus.

“Los niños nacen en épocas de guerra, de pandemias, en medio de tornados y terremotos. La vida puede más, la vida no puede esperar”, continúa diciendo el texto que termina con un párrafo cargado de esperanza y gratitud. “No hay pandemia que te pueda robar ese momento, no tengas miedo, no estés enojada. En tiempos de pandemia te doy las gracias mujer por ese instante. Y a vos partera por estar donde debes, por dejar tu casa, solo para tomar esa mano y vivir ese instante. Por favor quédate en casa para que podamos seguir haciendo nuestro trabajo”.

“Me lo mandó mi partera y me encantó. Lo comparto porque me gustó y para desearles una buena guardia obstétrica a quienes están en la trinchera. Dedicado a todas las que estén por parir en tiempos de cuarentena”, escribió la ex Casi Ángeles, programa en el que estrechó vínculo con Eugenia “China” Suárez, quien también estaría en la dulce espera, aún no confirmada públicamente.

La modelo Mery del Cerro será una de las primeras famosas embarazadas en dar a luz en plena pandemia, por lo que también comentó que había evaluado junto a su pareja, el DJ Meme, la posibilidad de recibir a su hija Cala en su domicilio. “Meme, por su cuenta, habló con el obstetra, asustado, y le preguntó eso. ‘Quiero saber, en caso de que colapsen todas las clínicas, ¿si existe la posibilidad de parir en casa?’. Mi obstetra le dijo ‘quedate tranquilo que tengo todos los instrumentos para eso, pero no creo que lleguemos a esa situación’. Yo no creo que lleguemos a esa situación. Mi prioridad es que nazca en una clínica, pero Meme se quiso cubrir ante una emergencia para saber qué hacer”, reveló Mery.

La bailarina Barby Silenzi también recibirá a su segunda hija en un par de semanas, ya que está cursando la semana 27 del embarazo de Abril, la hija que tendrá con “El Polaco”.

Paula Chaves también transita un tercer embarazo, el de Filipa, quien llegará para agrandar la familia que ya conforman con Pedro Alfonso y los pequeños Olivia y Baltazar.

La actriz Sabrina Garciarena se convertirá en madre por tercera vez, en esta ocasión de una nena, y quien se encargó de compartir la preocupación porque el nacimiento se produzca en medio de la pandemia del coronavirus fue su esposo, el periodista Germán Paolosky. “Tengo ciertos temores, pero sigo siendo optimista. Este mensaje de lo que está haciendo la Argentina toda, sin banderas políticas, de prepararse para lo peor, esperando lo mejor”, dijo hace un par de días en una entrevista con Rodolfo Barili.

Y Garciarena explicó el porqué de sus temores: “Por tener que ir a una clínica donde, a pesar de que estamos tranquilos, el pico se espera para cuando yo tengo fecha de parto que es a finales de abril, principios de mayo”.

Por otra parte, Virginia Gallardo se convertirá en madre primeriza con el nacimiento de Martina. La vedette se prepara con clases prenatales y yoga que sigue de manera online.

De las famosas que están embarazadas, ninguna anunció el nacimiento de un varón. La farándula les dará la bienvenida a 5 nenas.