¿Amor Ameal le bajó el pulgar a Cavani?

06/04/2020 - 22:16 Mundo Boca

Mientras crece la incertidumbre sobre la vuelta del fútbol argentino a raíz de la pandemia del coronavirus, en Boca Juniors surgió la novela de la posible llegada del uruguayo Edinson Cavani para reforzar el equipo que viene de consagrarse campeón de la Superliga.

¿Se dará finalmente? A juzgar por las últimas declaraciones del presidente Jorge Amor Ameal, todo parecería indicar que por ahora no sería factible.

“Hablar de refuerzos cuando del club no ha salido absolutamente nada es una falta de respeto para los jugadores que fueron campeones. Siempre dijimos que nos íbamos a manejar con seriedad. Y yo no creo que Román ni nadie esté pensando en el Boca que viene. Estamos pensando en seguir ganando cosas con estos jugadores. Insisto: hablar de refuerzos ahora no es serio”, afirmó el titular del Xeneize cuando fue entrevistado por el programa radial “Cómo te va, Benedetto”’, de Radio del Plata de Buenos Aires.

Cabe recordar que cuando surgió el nombre de Cavani, el primero que salió a hablar de ese tema fue Jorge “Patrón” Bermúdez, integrante del staff de fútbol que es dirigido por el vicepresidente segundo, Juan Román Riquelme.

Amor Ameal aprovechó la oportunidad también para ponerle un poco de picardía cuando se refirió a Cavani como posible contratación.

“A Cavani lo voy a invitar a la platea a ver un partido de Boca”, aseveró.

Asimismo, destacó que la economía de Cavani no es la misma que la de Boca.