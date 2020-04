Carmelo Ezpeleta: “Debemos contemplar también la idea de que este año no tengamos carreras”

06/04/2020 - 22:22 Deportivo

El deporte en el mundo tiene un gran signo de pregunta y las economías penden de un hilo. La pandemia del coronavirus cambió los planes en todo el planeta y claro está, el deporte motor lo está sufriendo de sobremanera.

El Mundial de Motociclismo está viviendo también un momento especial, de muchas especulaciones y sin un panorama claro. En tanto, por Las Termas de Río Hondo, cada declaración que llega desde Europa retumba fuerte. El Gran Premio de la Argentina, que estaba previsto para el próximo 19 de abril, fue pospuesto hace un mes para noviembre próximo, pero otros grandes premios también fueron aplazados, aunque sin siquiera una fecha estimada.

En las últimas horas, Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna Sport, empresa organizadora del MotoGP, reconoció por primera vez que deben comenzar a contemplar el peor panorama posible para este año: que no se corra ningún gran premio.

“En el peor de nuestros sueños pensamos eso", anuncia Carmelo Ezpeleta en una entrevista con La Razón de España. "Habría que contemplarlo, pero queda tiempo. Claro que pudiera ser que no se corriera y espero que no, no por las carreras, sino por la humanidad”, reafirmó el directivo español.

‘Contemplamos alternativas de casi cualquier tipo. Es mejor hacer una carrera a puerta cerrada que no hacerla. Eso sí, las condiciones económicas para un promotor que no puede tener público no pueden ser las mismas. Cancelado Le Mans, miraremos Mugello y Cataluña, que son los siguientes’, dijo.

‘No pospondremos nada de golpe, veremos carrera por carrera, como hicimos con Jerez. Si un día tenemos la luz verde, veremos en qué condiciones podemos hacerlo’, señala.

Posteriormente, Ezepeleta agregó que “si pudiéramos hacer un campeonato de 10 carreras yo estaría muy contento. Vamos a intentar hacer más, pero si, en estas circunstancias, somos capaces de hacer 10 carreras, eso significaría que la humanidad está bien y eso es lo más importante”.

El directivo, inclusive, dio alguna chance de que se corra en la Argentina en caso de que finalmente se concrete un calendario. “Por raro que parezca, es más difícil venir de Mugello a Cataluña que ir de Terma a Valencia. Cuando estás fuera no llevas todos los camiones. Son unos contenedores que se montan en cuatro Jumbos y se envían la misma tarde de la carrera y el miércoles siguiente están en otro continente”, afirmó.

Aunque el reglamento de la FIM establece un número mínimo de carreras para computarse la temporada, las circunstancias que afrontamos hacen que esa cifra pueda disminuir.

‘El contrato dice que hay que hacer un mínimo de 13 carreras, en condiciones normales, y no es el caso. De acuerdo con la FIM haremos las que podamos, como podamos y cuando podamos. Es más, si pudiéramos tener un campeonato de 10 carreras yo estaría contentísimo. Vamos a intentar dar más, pero si en estas circunstancias fuéramos capaces de hacer 10 significaría que la humanidad ya está bien, que es lo más importante. Las carreras ahora están en un segundo plano’, afirmó Ezpeleta.

Cómo está el calendario del Mundial hasta hoy

La pandemia del Covid- 19 ya se ha llevado por delante siete grandes premios. Al día de hoy, así está el calendario:

GP de Qatar (Losail) - 8 de marzo (sólo corrieron Moto2 y Moto3).

GP de España (Jerez) - Pospuesto sin fecha

GP de Francia (Le Mans) - Pospuesto sin fecha.

GP de Italia (Mugello) - 31 de mayo.

GP de Catalunya (Barcelona) - 14 de junio (cerca de suspenderse de manera oficial).

GP de Alemania (Sachsenring) - 21 de junio.

GP de Holanda (Assen) - 28 de junio.

GP de Finlandia - 12 de julio.

GP de la República Checa (Brno) - 9 de agosto.

GP de Austria (Red Bull Ring) - 16 de agosto.

GP de Gran Bretaña (Silverstone) - 30 de agosto.

GP de San Marino (Misano) - 13 de septiembre.

GP de Aragón (Motorland) - 27 de septiembre.

GP de Tailandia (Buriram) - 4 de octubre.

GP de Japón- 18 de octubre.

GP de Australia (Phillip Island) - 25 de octubre.

GP de Malasia (Sepang) - 1 de noviembre.

GP de las Américas (EE.UU) - 15 de noviembre.

GP de Argentina (Las Termas de Río Hondo ) - 22 de noviembre.

GP de la Comunitat Valenciana (Cheste) - 29 de noviembre.