Hoy: Oscar Neme, el “Gato volador”

06/04/2020 - 22:58 Deportivo

1 ¿Cuál fue la noche más inspirada de su carrera deportiva?

Contra Atlético Rafaela, jugando para Sport Club en la Liga B.

2 ¿Cuál es su récord de puntos en un juego?

44

3 ¿Cuál fue la noche menos inspirada de su carrera deportiva?

Jugando el TNA para Deportivo Madryn contra Quilmes de Mar del Plata.

4 ¿Acabó alguna vez sin puntos en un juego?

Jugando para Argentino de Junín contra Ciclista.

5 ¿Cuál fue el defensor más duro que le tocó enfrentar?

Mariano Aguilar.

6 ¿A quién se enorgullece por haber defendido bien alguna vez?

Al “Chuni” Merlo.

7 ¿Lloró alguna vez de tristeza en una cancha de básquet?

Muchas. Cuando descendimos con Santiago en Tucumán.

8 ¿Lloró alguna vez de alegría en una cancha de básquet?

La noche del ascenso con Independiente a la Liga B.

9 ¿Cuál es su tema musical predilecto?

El Adivino (Abel Pintos).

10 ¿Cuál fue el mejor árbitro que lo dirigió en toda su carrera deportiva?

Juan Fernández.

11 ¿Recuerda haberse exasperado alguna vez con un árbitro?

Sí, en General Roca.

12 ¿Del 1 al 10, cuánto conoce del reglamento del juego?

6.

13 ¿Participó alguna vez en una gresca dentro del rectángulo de juego?

Tres veces: Petrolero vs. Somisa, en Campana; Sport Club vs. Ituzaingó, en Corrientes y Quimsa vs. San Andrés.

14 ¿Cuál es el estadio más difícil para jugar?

El de Argentino de Junín.

15 ¿Cuál es el estadio más lindo del país?

El de Unión de Santa Fe.

16 ¿Cuál es la mejor afición?

La de Argentino de Junín.

17 ¿Alguna vez no soportó la tentación y salió a bailar la noche previa a un juego?

Sí, jugando para Alma Juniors de Esperanza.

18 ¿Cuál fue el entrenador del que más aprendió?

Jorge Garnica, cuando era chico; Mario Spada, en la Liga.

19 ¿Cuáles fueron los tres mejores compañeros que tuvo en su carrera deportiva?

Fernando Small y Guillermo Aliende.

20 ¿Cuáles fueron los cinco mejores amigos que le dio el básquet?

Pablo Hoya, Fernando Small, Guillermo Aliende, Javier Montenegro y Mario Spada.

21 ¿Dónde están las mujeres más lindas de la Argentina?

En Misiones.

22 ¿Cuál es la mejor hora para el amor?

De noche.

23 ¿Cuál es su segundo deporte?

El rugby.

24 ¿Cuál fue el mejor extranjero que enfrentó o tuvo de compañero?

Dereck Miller.

25 ¿De quién es hincha? (fútbol argentino)

De Boca.

26 ¿A quién votó en las últimas elecciones presidenciales?

A Mauricio Macri.

27 ¿Cuál es su quinteto ideal de jugadores santiagueños de todos los tiempos?

Miguel Cortijo, Fernando Small, Guillermo Aliende, Benjamín Arce y Rubén Pikaluk.

28. ¿Cuál es su quinteto ideal de jugadores argentinos de todos los tiempos?

Miguel Cortijo, Emanuel Ginóbili, Héctor Campana, Hernán Montenegro y Luis Scola.

29 ¿Cuál es su quinteto ideal de la NBA de todos los tiempos?

Michael Jordan, Scottie Pippen, Kobe Bryant, LeBron James, Pat Ewing.

30 ¿Ya experimentó la sensación de tener un hijo?

Sí, Nahir, Iara, Yael y Nara.

Por Daniel Romero (twitter/romero888)