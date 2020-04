FÚNEBRES | 7 de abril de 2020

06/04/2020 - 23:57 Funebres

Fallecimientos

- Aideé Virginia Orellana (La Banda)

- Clara Lucrecia Bóboli de Ledesma

- Luis Gallo (Clodomira)

- Vanesa Soledad Peralta

- Dora América Navarro (La Banda)

- Rolando Javier Rodríguez

- Valentín Evaristo Coria (La Banda)

Sepelios Participaciones

BÓBOLI DE LEDESMA, CLARA LUCRECIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/20|. Sus hijos María Belén y Roberto Joaquín y su nieta Guillermina participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Zanjón. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BÓBOLI DE LEDESMA, CLARA LUCRECIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/20|. Hermana querida cuánto duele tu partida. Te vamos a extrañar mucho. Que brille para vos la luz que no tiene fin. Su hermana Adriana, Juan, sus sobrinas Camila y Luján Fiad participan su fallecimiento.

BÓBOLI DE LEDESMA, CLARA LUCRECIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/20|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar. Sus hermanos Susana, Adriana, Tano, Negro, Chiquin, Mariela Bóboli y sus familias participan con dolor su fallecimiento.

BÓBOLI DE LEDESMA, CLARA LUCRECIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/20|. El señor es mí pastor, nada me puede faltar. Su hermano Ramón Oscar Bóboli, su cuñada Mily y sobrinos Gisella, Anabella y Mauricio Boboli participan con dolor de su fallecimiento.

BÓBOLI DE LEDESMA, CLARA LUCRECIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/20|. Señor ya está ante ti recíbelo en tu reino. Su hermano Tomas, Martha, sus sobrinos Luciano y Antonella, sus nietos Constantino y Faustina participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria por su descanso eterno.

BÓBOLI DE LEDESMA, CLARA LUCRECIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/20|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar. Su hermana y amiga Mariela participa con dolor su fallecimiento.

BÓBOLI DE LEDESMA, CLARA LUCRECIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/20|. Perli, Normita, Agustina y Ana Lía participan con dolor del fallecimiento de la mamá de Belén Ledesma y hermana de nuestra compañera, Mariela Boboli. Elevan oraciones en su memoria.

BÓBOLI DE LEDESMA, CLARA LUCRECIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/20|. Vecinos de su hermano Tano: Tere Unzaga y familia, y Gisela de Carol Lugones participan y acompañan a su familia en este triste momento. Ruegan una oración en su memoria.

BÓBOLI DE LEDESMA, CLARA LUCRECIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/20|. Hugo A. Torri, sus hijos Hugo y Santiago, participan con profundo dolor su fallecimiento.

BÓBOLI DE LEDESMA, CLARA LUCRECIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/20|. Los compañeros de trabajo de la Defensoría Penal de 3 Nominación, acompañan a la Dra. María Adriana Bóboli en este doloroso momento por la pérdida de su hermana Lucrecia. Rogamoa una oración en su memoria.

BÓBOLI DE LEDESMA, CLARA LUCRECIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/20|. Lucky querida!! Cuánto dolor por tu partida! César Federico Herrera y familia, Diana Matteo, participan con hondo pesar de su fallecimiento, acompañan a sus hijos y hermanos en este momento de dolor. Rogamos oraciones a su memoria.

BÓBOLI DE LEDESMA, CLARA LUCRECIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/20|. La Asociación Inmigrantes Italianos Villa Zanjón participa con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de la presidente Adriana Bóboli y cuñada Juan Fiad miembro de la comisión directiva. Ruegan rraciones en su memoria.

CABRERA, RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/20|. Don Cabrera, como lo llamé siempre. Una vez mas Claudio lo recibio con sus brazos abiertos, como lo hacia aquí en especial en la cancha, para la foto ¡fueron tantas!. El no tenia distingo de camiseta ni cancha. Era el futbol y si, su figura preferida, el arquero, al dia siguiente Ud. le traía la foto a la casa. Lo esperaba y como! Ud. fue uno mas en darle con el gusto. Vivia enamorado de las fotos, se las mostraba a todo el que venia. Cuando su salud ya no le permitia salir y pasabamos por la vereda de El Liberal queria que lleguemos a verlo. No se olvidaba. Vuelven a encontrarse en la mejor cancha y en el mejor partido, las fotos seran definitivas, mural y albun infinito. Por siempre agradecida como mamá porque fueron los momentos mas felices que pasó en sus 40 años de vida. Don Cabrera descanse en paz y brille para Ud. la luz sin fin. A la flia., mi mas sentido pésame y una pronta resignación. Lucia Serrano.

CHAZARRETA, AIDA FELICIANA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/4/20|. Vecinos de su hemano Alberto, acompañan a toda la flia., en esta pérdida irreparable de Aida que luchó con una cruel enfermedad. Brille para ella la luz que no tiene fin. Nelly Cruz, Lucy y sus colaboradoras.

PERALTA, VANESA SOLEDAD (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/20|. Su esposo Walter Ricarte, hija Guadalupe, padre Miguel Ángel, hermanos Romina, David, Rita, Gaby, Sebastián y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs en el cementerio La Piedad. EMPRESA SANTIAGO.

RODRIGUEZ, ROLANDO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/20|. Sus hijos Francisco y Bruno, su padre Rolando, hnos. Silvana, Natalia, Federico, Daniel, hnos. pol. sobrinos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs. en el cementerio La Piedad. EMPRESA SANTIAGO.

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

CORIA, VALENTÍN EVARISTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/20|. Su esposa Maria Isabel sus hijos Walter, Sergio, Daniel, Sonia, Belen, y Vanesa hijos politicos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio los Quiroga COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

NAVARRO, DORA AMÉRICA (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/20|. Participan con profundo dolor. Sus hijos, nietos, bisnietos y demás familiares, su restos serán inhumados el dia 6/4/20 a las 16.30 hs. en el cementerio Jardín del Sol. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia. Realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

AZAR VIDARTE DE JEREZ, MARTA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/20|. Su sobrino y ahijado Daniel Anna, su esposa Cristina Bondaruk, hijas Yanina, Valeria, Sabrina y Ailen y nietos y respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

CONTRERAS, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció 4/4/20|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Su hermana Ana, su cuñado Américo Vargas, sus sobrinos José, Olga, Javier, y Silvia; sus nietos Carla, Nacho, Oriana, Julieta y Lilian participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Rey de Loreto.

GALLO, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/20|. "Cuando un amigo se va deja un vacío difícil de llenar". Amigos y compañeros de la promoción 1975 del Colegio N° 8 de Clodomira participan con profundo dolor el fallecimiento de Luchito y que sus restos serán inhumados en el cementerio de Clodomira. Ruegan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

LEDESMA CAMBIACHI, WALTER ENRIQUE (Negro) (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Hoy se cumplen dos años de tu partida y nuestros corazones lloran por tu ausencia, te extrañamos "Cocorrón" y no encontramos ni un segundo de consuelo. Te amamos hijo. Sus padres Rosa y Lito, sus hermanos Toño y Franco, su cuñada Eli Romero y su sobrino Joaquín Ledesma Cambiachi.

LEDESMA CAMBIACHI, WALTER ENRIQUE (Negro) (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Te fuiste y nos dejaste un gran vacío nuestras alma, a dos años de tu partida hacia donde brilla el sol y reina la paz y aún no aceptamos tu ausencia, jamás lo haremos; siempre estarás en nuestros corazones. Su hermana Nelly, sus sobrinos: Delfor, Fyama, Gonzalo, Antonella y su cuñado Delfor Sandoval, lo recuerdan con inmenso amor.

LEDESMA CAMBIACHI, WALTER ENRIQUE (Negro) (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Hermano siempre tendré en mi mente los mejores recuerdos de nuestra infancia, adolescencia y de todos los momentos que vivimos juntos. Su hermana, Evangelina sus sobrinos: Roxana, Sebastián, Mía y su cuñado Oscar Sandoval que por siempre lo llevaran en el corazón.

LEDESMA CAMBIACHI, WALTER ENRIQUE (Negro) (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Te recordaremos por siempre: Su esposa Lorena y sus hijos Matías, Leandro, y Maxi Ledesma lo recuerdan con inmenso amor y ruegan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.