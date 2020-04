Tiscornia: “Siempre entrar en default es malo”

07/04/2020 - 01:53 Economía

El economista Camilo Tiscornia se refirió en diálogo con EL LIBERAL a la situación planteada por la postergación del pago de bonos en dólares con legislación local que realizó el Gobierno nacional.

Señaló que “siempre entrar en default es malo. Lo que pasa es que la interpretación que hay es que quienes tienen títulos en legislación extranjera interpretan que esto les va a permitir más chances de cobrar a ellos, con lo cual se valorizan esos títulos y se desvalorizan los de legislación local”.

Agregó que “hace falta conocer la propuesta de reestructuración integral. A la larga todo esto muestra que el Gobierno perdió mucho tiempo con la reestructuración. Desde que arrancaron contaron que iban a tener una cantidad de tiempo y el Covid lo interrumpió. Tendrían que haber reestructurado mucho antes”.

En tanto, “ahora son todas decisiones para tratar de ver en medio de este lío, cómo se maneja. Como hecho, es malo, muestra la necesidad fiscal que es el trasfondo. El Gobierno tenía una idea de no hacer ajuste en 2020, pero con lo que está pasando ahora ya no es que no van a hacer ajuste sino que van a expandir el déficit. Está muy comprometida la situación fiscal y la única forma de resolverlo es con emisión monetaria”.