Reino Unido: el “número dos” del gobierno británico se puso en cuarentena por sospecha de coronavirus

07/04/2020 - 08:46 Mundo

El ministro del Gabinete del Reino Unido, Michael Gove, anunció que se autoimpuso una "cuarentena" en su domicilio después de que un miembro de su familia mostró síntomas "leves" de coronavirus.

La confirmación sobre el aislamiento la dio el propio diputado conservador a través de un posteo en la red social Twitter, en el que, no obstante, indicó que no registra ningún síntoma, que se encuentra bien, aunque todavía no fue sometido al test de rigor para chequear si está contagiado.

"Según las pautas oficiales (del Gobierno), me voy a aislar en mi casa después de que un familiar comenzara a mostrar síntomas leves de coronavirus el domingo", informó el político en su tuit.

En su mensaje, agrega que continúa trabajando con normalidad y esta misma mañana concedió varias entrevistas, si bien la noticia se suma a los efectos que la pandemia está teniendo en el Ejecutivo tory.

El primer ministro, Boris Johnson, fue ingresado ayer en la unidad de cuidados intensivos, donde continúa siendo tratado tras agravarse sus síntomas, aunque sin asistencia respiratoria, precisó la agencia de noticias EFE.

Gove, que conoce a Johnson desde que ambos eran estudiantes, afirmó esta misma mañana en declaraciones a un programa de televisión que era "terrible" que el líder conservador se encontrara ahora en cuidados intensivos.