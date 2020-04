Ortigoza apuntó contra Tevez por sus dichos: “Que no se meta en el bolsillo de los demás”

07/04/2020 - 12:12 Deportivo

Néstor Ortigoza, futbolista de Estudiantes de Río Cuarto se sumó a la polémica por las declaraciones que Carlos Tevez, quien la semana pasado había expresado que el futbolista puede vivir seis meses o hasta un año sin trabajar y le pidió que "no se meta en el bolsillo de los demás".

"La verdad es que no comparto con Tevez lo que hizo. El compromete a los demás, no se puede meter en el bolsillo de los demás. Tampoco hace falta que lo haga público. Si quiere ayudar realmente, lo puede hacer, pero que no me comprometa a mí porque a mí me sacás el 30 por ciento del contrato, o a otro chico, y esa plata la tengo destinada, tengo compromisos que cumplir", dijo el ex San Lorenzo en diálogo con el programa "De Fútbol se habla así", que se emite por DirecTV Sports).

Sin vueltas, el mediocampista, agregó: "Él hizo una carrera espectacular y lo felicito, pero los que hacen la diferencia son pocos. La mayoría vive el día a día. Yo no sé si Tevez vendió humo, pero así exponés al resto de los jugadores y los dirigentes agarran viaje".

Cabe recordar que otro de los que se manifestó en contra de las declaraciones de Tevez fue Diego Maradona, quien puso a disposición de Gimnasia y Esgrima de La Plata, su sueldo para que se les pague a los jugadores.

"Hay jugadores que pueden no cobrar un tiempo, es cierto y lo sabemos. Pero hay otros que no pueden dejar de cobrar ni siquiera un mes y a esos los clubes les tienen que pagar. Que busquen la manera. Con la ayuda de todos, pero ellos tienen que cobrar", sostuvo el director técnico.

Y apuntó directamente contra los dirigentes: "Hay algunos que ahora se hacen los b... y quieren aprovechar este momento para no pagar, pero vienen con q... desde hace años. Parece que siempre tuvieron una pandemia en sus clubes".