Barovero siente que puede volver a River

07/04/2020 - 21:29 Mundo River

Marcelo Barovero es amado e idolatrado por los hinchas de River. Aquel penal que le atajó con una mano a Emmanuel Gigliotti en la semifinal de la Copa Sudamericana 2014 ante Boca, lo marcó para siempre y fue por esa noche que el hoy arquero de Monterrey de México ocupa un lugar muy grande en los corazones riverplatenses.

¿Volverá a River para continuar con ese romance?. En una nota con “Cómo te va, Benedetto” de Radio del Plata de Buenos Aires, el apodado “Trapito” dejó abierta la posibilidad y afirmó que hoy está preparado para tratar de cumplir con cualquier objetivo.

“Una cosa es lo que uno puede armarse como un sueño y otra es la realidad. Sé que las instituciones no están para casos individuales. Si en algún momento se abre la puerta y se da la oportunidad de regresar, uno tiene que estar a la altura y acorde de poder enfrentar las obligaciones del club. Hoy por hoy me siento capacitado para enfrentar cualquier objetivo que me pongan sobre la mesa”, expresó Barovero como para dejar en claro que tiene muchas ganas de regresar al equipo de Gallardo.

Y justamente cuando le preguntaron sobre quién fue el mejor técnico que tuvo en su carrera, el golero no dudó en mencionar al “Muñeco” en primer lugar.

“‘Lo pongo con Ramón Díaz y con Ricardo Gareca. Va a ser difícil superar al ‘Muñeco’ por el enorme trabajo que hizo junto con su cuerpo técnico. Va a quedar en la historia y en el primer lugar para siempre.

“Es algo impagable haber sido parte de la historia del club”

Barovero también habló sobre su ciclo en el Millonario: “Voy a estar siempre agradecido por haber tenido la suerte de integrar ese grupo magnifico que reinició una etapa del club. Siempre se vuelve a algún partido de River en la memoria del hincha y eso genera nostalgia. Es algo impagable e increíble haber sido parte de la historia de la institución y que las cosas queden grabadas. Tengo bien claro que el tiempo que estuve lo viví, lo disfruté y estuve a la altura”, expresó el guardameta que es figura en el Monterrey de México.