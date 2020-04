María Lourdes Salas: “Competí en frío y le gané a la campeona sudamericana”

08/04/2020 - 00:23 Deportivo

Hay veces que nada es predecible. Mucho menos cuando se trata de asumir desafíos importantes en la carrera deportiva de un atleta de elite y en circunstancias que van más allá de una preparación.

María Lourdes Salas es una destacada nadadora de nuestra ciudad y obtuvo logros que le valieron el reconocimiento de todos, tanto en el ámbito local como nacional.

Es campeona argentina de natación y para Santiago del Estero representa todo un orgullo. No es para menos. Pero ella tiene un hecho para destacar. Fue el año pasado en el Argentino de Buenos Aires donde tal vez sin imaginarlo, hizo lo que todo nadador o nadadora sueña: subir a lo más alto del podio y después de vivir una experiencia casi traumática por la forma en que se dio la situación.

“Con mi marido (que también compite en natación) veníamos cansados del trajín del Campeonato Argentino que se disputa en varios días. Ya para la última jornada, y por la cantidad de nadadores, decidimos un día antes ir al natatorio un poco más tarde para hacer el ablande”, comentó la nadadora que comparte su actividad deportiva con su tarea de abogada.

Luego siguió: “Cuando llegamos para hacer el ablande, nos damos con la novedad de que la programación se había adelantado y que en cualquier momento nos tocaba a nosotros realizar nuestras pruebas. Tuvimos que hacer todo a las apuradas y con todo lo que eso implica cuando hay que vestirse especialmente con el equipo que se usa en este caso”.

María Lourdes recuerda que fue su marido el que apenas llegó se puso a competir en la prueba que estaba anotado.

“No tuvo tiempo de ponerse la malla larga y lo hizo con una zunga. Al ver esta situación, traté de no hacer lo mismo ya que la malla que nos ponemos es de carbono y se demora casi 20 minutos en terminar de colocarlas”, señaló.

Sus compromisos

La nadadora santiagueña estaba anotada en tres pruebas, es decir en los 100 combinados, los 50 libre y los 200 metros mariposa, su gran especialidad.

“Toda esa jornada la hice sin ablandar. Competí todo en frío. Imaginate, y más en un Campeonato Argentino”, indicó.

Lo concreto es que María Lourdes, y más allá de vivir esta experiencia, terminó siendo una de las grandes protagonistas del torneo.

“Me fue muy bien en los 100 metros combinados y cuando me tocaba hacerlo en los 200 mariposa, no sabía que hacer. Estaba angustiada y no había ablandado ni tampoco había hecho las vueltas previas. Le mandé un mensaje a mi entrenadora para ver si me podía borrar de la prueba y como no me contestaba, decidí largar igual la final”, amplió su relato la deportista santiagueña.

¿Y el resultado cuál fue?, ella misma lo contó. “Creo que tomé la mejor decisión porque logré bajar 14 segundos mi mejor marca. Quedó registrado además como el récord absoluto de Santiago del Estero y del NOA. Fue una sorpresa grata porque también le gané a la campeona sudamericana en esa prueba por dos milésimas”, afirmó María Lourdes, que completó así un certamen que la dejó marcada para siempre y que hoy recuerda con mucha alegría y pasión.

