Gerardo Montenegro: “Lo nuestro es un pedido de ayuda, no un reclamo”

08/04/2020 - 00:27 Deportivo

Gerardo Montenegro está en pie de lucha, esta vez como presidente de la AdC, en busca de una ayuda para los clubes de Liga Nacional y Liga Argentina, a los efectos de poder sobrellevar llas dificultades económicas que generan el cumplimiento por las medidas sanitarias.

El dirigente santiagueño explicó su planteo. “Estamos haciendo gestiones, a través de la Cabb, con el Ministerio de Deportes de la Nación, por medidas paliativas como existen con los demás sectores que han sido afectados económicamente”, explicó en diálogo con EL LIBERAL .

“Hay dos realidades diferentes. Están los clubes dedicados al amateurismo, con rol social marcado, donde todos los dirigentes trabajan ad honórem, no hay empleados, no tienen ni cuota social. Hay una política que han anunciado que a través de la Secretaría de Deportes para ayudar a los clubes barriales. También hay clubes que gestionan el profesionalismo como disciplina del básquet. En ese caso, si bien es cierto que la gestión está en manos de una entidad sin fines de lucro, pero todos los clubes tienen empleados en relación de dependencia, porque así lo amerita la organización profesional de las competencias de básquet. Estamos pidiendo ser tenidos en cuenta de la misma forma que las pymes productivas, de comercio y demás actividades que han sido afectadas económicamentel”, agregó.

Montenegro extendió su explicación: “Los clubes se sostienen por la venta de entradas de un partido que no estamos jugando o bien los sponsors, que por esta situación también dejamos de conseguir. Y hay una obligación de relación de dependencia de cada uno de los clubes con el personal administrativo y maestranza”.

El presidente de la AdC fue contundente al explicar el procedimiento a seguir. “El Ministerio de Deporte tiene que transmitir esa realidad que tiene nuestra disciplina a las autoridades del Ministerio de Trabajo para que también seamos incluidos en estos beneficios, así como también al Ministerio de Economía. Estos clubes, con una gestión diferente, necesitan tener acceso a una línea de créditos, con tasas subsidiadas, en lo posible venimos reclamando con tasa 0 en algunos casos, para poder sobrellevar este período de falta de ingresos”, manifestó convencido.

Para Montenegro, el básquet profesional argentino debe ser escuchado. “No es responsabilidad del gobierno conocer cuál es la realidad de un sector. Somos nosotros los actores que tenemos que llamar la atención y decirles: ‘Señores, nuestra realidad es ésta, no pueden desconocerla’. ¿Cuál es el área a la que hay que llamarle la atención? El ministro de Deportes debe transmitirles a los otros ministros: ‘Señores, en el deporte tengo esta situación, tengo este problema y los clubes me están pidiendo una ayuda’. Lo nuestro es un pedido de ayuda, no un reclamo”, señaló.

Por último, consultado acerca de cómo está afrontando esta situación Quimsa, respondió: “Con los fondos que vamos recaudando y con los sponsors que logramos que nos vayan pagando. Este mes han respondido, pero uno puede prever que puede pasar que el otro mes, no. Esto es algo cambiante, coyuntural y hay que prever que en cualquier momento se puede cortar la línea de pagos”.

Además, reveló que con fondos de Amuquim, la mutual del club, están solventando los sueldos del personal que tenemos en relación de dependencia y los servicios.