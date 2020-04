Jorge Santucho: “El ajedrez ayuda a sobrellevar mejor la cuarentena”

08/04/2020 - 00:43 Deportivo

El ajedrez es algo más que un simple deporte. Es una diversión intelectual que le permite a las personas que lo practican aprender a pensar, razonar y a reflexionar sobre la información que reciben para interpretarla y poder resolver situaciones que se le plantean en el juego, o quizás en la vida.

La pandemia de coronavirus no se detiene y como sabemos afecta también a los deportes. Pero para el presidente del Club Caballo Blanco de Ajedrez de Las Termas de Río Hondo, Jorge Santucho, el juego ciencia no ha sufrido tanto el aislamiento social como ocurrió con otras disciplinas y su práctica se podría decir que no se detuvo.

“Se han venido desarrollando muchos torneos en plataforma digitales, encuentros interprovinciales por equipos y matches. Desde la Federación Argentina de Ajedrez se ha programado una serie de torneos a diferentes ritmos y muchas actividades online, lo que les ha posibilitado a los jugadores mantenerse activos. Es cierto también que practicar el deporte ayuda de alguna manera a poder sobrellevar mejor este tiempo de cuarentena”, indicó.

Enseguida, Santucho agregó: “Los jugadores del club aprovechan la oportunidad que les acerca la tecnología para tener una mayor competencia, habida cuenta la disponibilidad de tiempo por el aislamiento social, a través de plataforma digitales dedicadas al ajedrez”, advirtió.

Sobre lo que está pasando con la pandemia de coronavirus, Santucho contó que es una situación difícil que hay que tratar de sobrellevarla de la mejor manera. “Creo que las medidas tomadas en el ámbito gubernamental sin dudas son más rigurosas y por lo tanto más efectivas las de índole provincial. Es la manera de poder evitar contagios. Si todos observáramos las indicaciones en cuanto a medidas de prevención y el aislamiento social, esperemos que en tiempo prudencial todo vuelva a la normalidad”, anheló.

Mauricio Suárez

Por su parte, el campeón argentino, el termense Mauricio Suárez dijo que el momento que se vive por la pandemia del coronavirus es algo a tener en cuenta, pero que no lo afecta al deporte. “No me afectó el entrenamiento, lo que sí un poco el hecho de no poder asistir a algunos torneos que fueron suspendidos. No practico tanto ahora, pero juego un par de horas por semana, y tengo clases online con un maestro de Buenos Aires”, advirtió.

Mauricio de 18 años, quien juega desde los 6, contó que tiene contacto con la mayoria de jugadores de la provincia, y que desputa torneos online. “El ajedrez me ayudó bastante en el estudio, la memoria y el calculo en matemáticas son las principales áreas en la que me benefició. También ahora me permite razonar acerca de lo que está pasando en el mundo y a tomarlo con tranquilidad”, dijo.

También Suárez, quien fue distinguido por los críticos deportivos en el 2019, advirtió que hay que quedarse en la casa. “Hay que hacer caso a lo que solicitan las autoridades. La idea es que entre todos podamos pasar esta tormenta pronto, y así volver en lo inmediato a la normalidad. Tenemos que cuidarnos entre todos. Tengo varias metas en los deportivo y espero que todo esto pase para poder cumplirlas”, contó.