Palermo separa al jugador del técnico

No solamente por ser el máximo goleador de la historia de Boca, Martín Palermo se ganó la idolatría de los hinchas. Por carisma, personalidad y temperamento, el “Titán” quedará para siempre en el corazón de los hinchas. Por eso no cree que, el día que le toque dirigir a Boca, pueda perder ese afecto en caso de que no le vaya bien.

“Sé que puede suceder que el día de mañana las cosas no sean tan exitosas como cuando fui jugador. Pero el hincha no debería confundirse: goles ya no hago más, ni voy a poder hacer lo que hacía antes, dentro de la cancha. Es otra circunstancia, otro momento. Lo que yo podía resolver con un gol, ahora no lo voy a poder solucionar como DT. En ese momento di todo, las cosas salieron bien, ganamos muchas cosas, pero como entrenador puede que sea de otra manera”, contó en una entrevista con el diario Olé.

Palermo es uno de los pocos que tienen estatua en Boca y ante la pregunta si le da miedo perderla, respondió: “No, no me da miedo eso. Porque eso va a quedar siempre. Una cosa es lo que fui como jugador, el hincha lo va a recordar siempre. Y puede suceder que el que me tiene como ídolo o que me quiera por lo que fui, quizás como entrenador pueda llegar a molestarse conmigo o no estar de acuerdo por cómo juega el equipo”.

“Es lo que me toca por haber elegido esta profesión. Guille, el Vasco, vivieron lo mismo. No me quita el sueño. No es que por eso no voy a dirigir a Boca. De hecho, es algo que deseo. Boca y Estudiantes, por ser hincha, son los dos clubes que me gustaría dirigir en algún momento y el tiempo dirá cuándo. Pero también hay 20 o 25 equipos de acá que puedo dirigir. Estoy abierto a esas posibilidades”, agregó.

Riquelme

Su relación con Riquelme fue otro de los temas que abordó. “Siempre tuvimos respeto. ¡Cómo no va a existir ese respeto con todo lo que vivimos y compartimos! Incluso, me mandó mensaje para su partido despedida. Se terminó suspendiendo, pero si podía, iba a estar. Por ahí lo que pasó en este tiempo es que por diferentes motivos no volvimos a encontrarnos, a charlar, pero el respeto de uno por el otro está”, dijo.

Por último, se refirió a Carlos Bianchi. “Con Carlos hace rato que no hablo. Nos mandamos mensajes para nuestros cumpleaños, pero como estuve dirigiendo afuera no tuve la chance de volver a juntarme. Sí lo hice en un momento. Después, tuve la posibilidad de reunirme con otros entrenadores en Europa”, concluyó.