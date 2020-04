Daniel Artana: “Vamos camino a una recesión enorme; la magnitud depende de cómo se normalice la economía”

08/04/2020 - 01:17 Economía

El economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (Fiel), Daniel Artana, se refirió en una entrevista con EL LIBERAL a la situación de la economía durante esta cuarentena impuesta por el Gobierno para combatir la pandemia del Covid-19, a la par que se refirió a los efectos que traerán aparejados las distintas medidas adoptadas a nivel nacional.

¿Cómo ve esta posibilidad de salida gradual de la cuarentena en el sector privado y las empresas?

La Argentina va camino a tener una recesión enorme. Ahora, la velocidad o la magnitud de la recesión va a depender de cómo se vaya normalizando la economía. Sabemos que hay sectores, como por ejemplo el entretenimiento, que les va a costar volver a la normalidad, al menos hasta que se encuentre una vacuna. Otros van a reaccionar más rápido, dependiendo de cómo sea esa velocidad de salida de la cuarentena, así va a ser la recesión. Nosotros pronosticamos una economía que se va normalizando recién al final del año. En nuestras proyecciones va a caer mucho.

¿Cuánto va a influir en ese escenario recesivo la emisión que se está haciendo?

Nosotros estamos partiendo de una situación anterior a esto, de una inflación de 2 ó 3% mensual, con lo cual estamos en una situación mucho peor que el resto del mundo. A eso hay que sumarle a qué nivel de déficit primario converge esto una vez que pase la cuarentena. Si las medidas que se toman son transitorias y se vuelve a un nivel de déficit de equilibrio primario, lo que se tiene es la emisión que se va generando, una medida que tiene un impacto temporario sobre el fisco. Pero si además, se aterriza en un déficit más alto porque se equivocaron y quedaron con un aumento en el gasto y reducciones de impuestos permanentes, entonces ahí hay un problema adicional. Pero va a haber algo más de inflación, no este año sino el próximo. Con el receso que va a haber este año es imposible que la inflación vuele.

¿Qué tan profunda será la recesión post pandemia?

Nosotros estamos proyectando una caída del 12% interanual en el segundo trimestre, que es el peor. Y estamos proyectando que el primer trimestre cayó 4% con 15 días de cuarentena y los datos que salieron ahora de Construcción que fueron terribles. Ya se venía en una economía que no levantaba y se le agregaron 15 días con actividad paralizada. Entonces calculamos que en el año, cuando se compute un primer trimestre malo, un segundo trimestre afectado por la pandemia y un tercero en el cual aún quedan coletazos, calculamos que la economía va a caer entre un 7 y 8%. Pero si la salida de la pandemia es más rápida, obviamente el pronóstico va a ser más optimista.

¿Se van a ver quiebras en empresas?

Va a depender del Gobierno porque en realidad está medio demorado. Supuestamente están habilitados préstamos para financiar la nómina salarial, pero se viene haciendo lentamente.

La gente puede haber tenido algo de liquidez, algo de reservas, pero en todas partes del mundo eso se acaba. Veremos cómo viene esa ayuda del gobierno. Se iba a postergar el 931 –aportes patronales-, pero en realidad está llegando todo medio tarde. Por eso vamos a tener algunas empresas dentro de sectores como la actividad comercial que tenemos en la Argentina que excepto algunos negocios que son los sectores habilitados, el resto está paralizado.

¿Qué sectores podrían reaccionar primero y arrastrarían al resto?

Ya hay sectores que van mejor que otros. La pandemia no afectó a la totalidad de la economía. Lo que es complejo en esta situación es cómo se redireccionan recursos. Por ejemplo, en el empleo. Alguien que trabaja en un cine es muy difícil que a esa persona se la pueda poner a hacer alcohol en gel. Ahí tenemos un problema que en general sucede cuando hay un golpe de este tipo. Otro ejemplo: un piloto de avión. Como la industria del turismo está golpeada, seguramente va a haber menos vuelos. En EE.UU. se están haciendo la misma pregunta: di pueden poner a un piloto de avión comercial a manejar un avión de Amazon –portal de e-commerce- que está contratando un montón de gente porque no da abasto. Puede que sí, pero hay cosas que no se puede hacer. Depende mucho del sector.

