“Facu” Isa pide a la gente que colabore para salir adelante

El potente tercera línea del Toulon de Francia, el santiagueño Facundo Isa, quien vive en Europa y por ahora se encuentra parado porque se suspendió el Top 14 de Rugby a raíz de la pandemia del coronavirus, le dijo a EL LIBERAL en forma exclusiva que el mundo está viviendo una situación especial y que entre todos se puede salir adelante, si se respetan las normas de higiene y seguridad que dictan los gobiernos y desde el área de salud.

El octavo advirtió que este hecho trastocó muchas esferas y el deporte no fue ajeno con el parate total de la ovalada. “El torneo en Francia arrancó en julio de 2019 y ya estábamos entrando en las fases finales y ahora no se sabe qué pasará. Creo que la semana que viene deberíamos tener un resultado de lo que decidan las autoridades. Es un deporte de conjunto de mucho contacto y no se puede hacer nada. Vamos a ver cómo se soluciona. Hay que ser positivo y espero que haya una solución pronto”, dijo.

“Facu” Isa afirmó que los jugadores de rugby tantode la UAR, Jaguares y aquí en Europa siguen entrenando. “Lo hacemos como podemos. El club no posibilitó sacar material del gimnasio para poder trabajar y ello nos ayudó bastante a seguir con el proceso de rutina en la casa. Cada uno se las ingenia para estar en forma y poder volver rápidamente a las canchas. Lo principal por ahora es quedarse en las casas y esperar a que esta pandemia pueda controlarse para volver de a poco todos a la normalidad. No hay que desesperarse. Hay que cuidarnos”, aseguró.

Isa contó que vive con su novia Milagros en Francia y que gracias a Dios están muy bien, y que siempre está en contacto con su familia vía whatsapp o Skype. “Siempre estamos hablando y tratando de cuidarnos mutuamente. Con mi novia estamos en la casa y nos movemos nada más que para ir al súper a hacer las compras. Tratamos de salir lo menos posible y siempre con barbijo. Por suerte aquí todo el mundo respeta las órdenes del gobierno y la verdad que en eso la gente toma mucha conciencia y se cuida. Obvio que quieren que esta situación pase lo antes posible. Es algo que a Francia lo tomó por sorpresa como a otros países y si bien es algo que ahora está en la curva descendente, bajó bastante porque venía con muchos casos, si bien no estábamos en la situación que tenía España o Italia países entre los muy afectados. Hoy Francia sigue con esta pandemia y esperemos que con esta cuarentena baje el número de infectados. La gente tiene que tomar los recaudos cuando le toque salir porque es algo que no se va a cortar en un mes, así la situación pueda estar controlada”, advirtió.

Sobre la situación de Argentina, Isa consideró que un país que puede superar esta situación. “Tenemos costumbres de estar mucho en contacto y esa fraternidad o sentimiento de abrazarnos, sería bueno ahora de cuidarnos y cuidar a nuestros ancianos y no poner en riesgo a otra gente que por ahí que tiene otra enfermedad que puede ser afectada. Tampoco no creer que porque tengan 20 a o 25 años no les va pasar porque ya hubo casos”, consignó.

Sobre las medidas de seguridad en la provincia, el rugbier dijo que el gobernador Zamora tomó una de sus mejores decisiones en su gobierno que es cuidar a su gente. “Uno por ahí que no entiende o no lo vivió o no le pasó a un familiar por ahí lo toma como una represalia, pero para mí es lo contrario, es querer cuidarnos. Es algo que se vive en el mundo y lo vemos a veces muy de cerca. Quizá en Argentina no se da aún pero puede llegar y creo que es un país que no está preparado al igual que las potencias de Europa que tampoco lo estuvieron. Así que hay que evitar la mayor cantidad de muertos posibles y tratar de solucionar este tema. Ojalá que se pueda”, concluyó.

