Pablo Martel y la situación del fútbol con el coronavirus: “Es apresurado hablar de la vuelta”

09/04/2020 - 00:10 Deportivo

Güemes estaba en su mejor momento cuando se interrumpió el fútbol. Líder de la zona A del Federal A, daba pasos firmes en busca del ascenso. Pero ahora los objetivos cambiaron y la prioridad es la salud, según lo expresó su técnico Pablo Martel.

“Es una situación preocupante para todos en general. Hoy por hoy es muy apresurado hablar de la vuelta del fútbol y lo primordial es cuidar la salud, cumpliendo con todas las normas de prevención que hay. Este problema es muy profundo, no hay que olvidarse que para volver a jugar hay que trasladar planteles y alojarse en hoteles donde no sabes quiénes estuvieron. No es fácil”, advirtió el DT en diálogo con EL LIBERAL .

“Dentro de este contexto, tener que mandarles los trabajos a los jugadores es algo que no escapa a lo que hacen los otros clubes, que es monitorearlos mediante programas que tenemos para hacer entrenamientos en cantidad de jugadores”, agregó en alusión a cómo se está trabajando ahora.

“Estoy tranquilo porque es un grupo, que tiene muy buena predisposición, son profesionales y cumplen. Lo que me preocupa es lo otro que es el tema de la salud”, reiteró Martel.

Se plantean diferentes escenarios sobre la definición del Federal A, pero Martel aseguró que “el Consejo Federal tomará la mejor decisión con respecto a lo que pueda suceder en el futuro. Hay que seguir esperando a que estén dadas las condiciones sanitarias para que se pueda volver a jugar. No sé cuánto será el tiempo, pero lo veo difícil porque estamos ante una pandemia donde la cuarentena y el cuidado es fundamental para prevenir contagios, más en un deporte que mueve tantas masas como el fútbol”.

Ante el hipotético caso de que Güemes sea uno de los ascendidos, sin que se vuelva a jugar, opinó: “Si llegaría a suceder eso, creo que Güemes lo tendría bien merecido porque hasta el momento que se ha dejado de jugar venía siendo el mejor equipo de la zona y el más regular. Entonces creo que no sería injusto. Por supuesto que a uno le gustaría ascender pero reitero que es prematuro para sacar conclusiones”.

“Veníamos ante una muy buena racha, cosechando muchos puntos, encontrando el funcionamiento. Veníamos de menor a mayor y estábamos entrando en la culminación de la fase clasificatoria con un equipo ordenado que defendía su idea siendo bastante regular. Este parate seguramente no ha sido beneficioso desde la parte deportiva. Pero también sabemos que fue una decisión acertada parar y someterse a las normas que ha ido decidiendo el gobierno nacional y provincial”, agregó Martel.

“En lo futbolístico obvio que no era lo ideal pero estamos todos en igualdad de condiciones, todos hemos dejado de jugar y cada uno entrena a su manera. Entonces aquí nadie saca ventaja sobre nadie”, concluyó.

“Se necesita un mes o mes y medio de trabajo”

Martel no está de acuerdo con los que dicen que, una vez que se decida volver al trabajo, sea suficiente con entrenar quince días antes de competir. “Creo que un plantel necesita mínimo un mes o mes y medio para ponerse bien en lo físico y futbolístico. No hay que olvidarse que el elemento de juego es la pelota y hoy lo que más le falta al jugador es la pelota”, señaló.

“En ningún trabajo de los que estamos haciendo ahora, el jugador tiene la pelota. Entonces no hay que pensar solamente en diez o quince días porque lo más probable es que se lesionen los jugadores y no llegues bien porque uno necesita tener trabajos con pelota en el campo y jugar amistosos antes”, agregó.