Modelo de Instagram se metió en el baúl de un auto para violar la cuarentena

09/04/2020 - 20:09 Pura Vida

Una joven de Avellaneda, que se dedica a ser modelo en Instagram a través del usuario “Agustina Princeshe” y también es conocida por compartir contenido erótico en un sitio web a cambio de sumas en dólares, fue rastreada por la policía luego de que hiciera pública la manera en que violó la cuarentena.

Según se supo, la modelo lo hizo para encontrarse con un muchacho. "Cristian mirá lo que hago por vos", dijo en una historia de Instagram en la que mostró como viajaba en el baúl de un taxi para burlar los controles policiales.

El video, con una violación evidente a la cuarentena, se viralizó rápidamente y generó indignación en las redes sociales. Hoy por la tarde, “Agustina” terminó con un patrullero en su casa.

Fuentes cercanas al caso confirmaron que no se le abrió una causa penal, sino un sumario, “Agustina” fue notificada por los artículos 205 y 239 del Código Penal, resistencia a la autoridad. Si viola la cuarentena nuevamente, será arrestada.

La modelo volvió a Instagram para contar lo sucedido. “A ver, gente, nadie me llevó detenida, yo estoy acá en mi cuarto, en mi casa, con mi familia, tranquila. Vino un gil de la Policía que le dije que no me filmara e hizo lo que se cantó el cuño. Me hicieron firmar un papel que decía que si yo violaba otra vez la cuarentena iba a ir detenida. Eso fue todo lo que pasó”, dijo.