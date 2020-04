El santuario loretano vivió un Viernes Santo histórico

10/04/2020 - 18:15 Interior

LORETO, Loreto (C) El Santuario Loreto se vivió un Viacrucis diferente el que fue leído por un grupo de personas que fueron invitadas para este fin, éste al igual que todas las celebraciones que se están realizando en el marco de Semana Santa fue trasmitido por las radios locales y las redes sociales cuyas tareas que comenzaron el Domingo de Ramos finalizar hoy con la trasmisión de la misa de Domingo de Pascua a las 9 de la mañana.

En la misa del Jueves Santo en que se conmemoro la Ultima Sena del Señor tuvo instantes de profunda emotividad, a pesar que toda la ceremonia religiosa fue mediada por las tecnologías de información y comunicación (TIC), el Padre Alejandro Tenti logro crear un clima de reflexión y meditó el evangelio junto a servidores públicos que se desempeñan en la órbita de los servicios de salud, educación, saneamiento ambiental municipal, medios de comunicación y seguridad.

Luego de la lectura del Evangelio mediante una conferencia múltiple en línea, el sacerdote reflexionó sobre el servicio en cuarentena junto a Víctor Castillo (municipal); Carlos Ruiz (docente rural mediado por TIC), Pablo Umbidez (salud pública) Claudia Trejo (medios de comunicación) Juan Manuel Feraud (seguridad pública) al concluir el encuentro virtual el Padre Alejandro hizo una breve reflexión final.

Cuando Jesús esta por lavar los pies a Pedro éste se niega y, Jesús le responde, si no te lavo no puedes compartir mi surte, y esto significa que si no te dejas lavar los pies vos no le podrás lavar los pies a nadie, no vas a poder servir, perdonar, ni amar a nadie. Ese es el peligro que corremos todos nosotros, que no dejemos que Jesús nos lave los pies, ¿y saben por qué? Porque muchas veces nos sentimos seguros de lo que tenemos, de lo que sabemos y sentimos, que no necesitamos de Dios. Y el olvido de Dios nos lleva necesariamente al olvidarnos de los demás, de los más pobres, de los más necesitados, del que más sufre”. Al final de la misa fueron trasmitidos al sacerdote una importante cantidad de saludos por su día que llegaron de distintos lugares y al momento de agradecerlos se lo vio visiblemente emocionado al párroco loretano.