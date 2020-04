Magui Olave, la prima del “Potro” Rodrigo: “No me victimizo por ser mujer haciendo cuarteto”

10/04/2020 - 20:17 Pura Vida

Prima hermana de dos figuras fundamentales del cuarteto cordobés, Rodrigo “Potro” y Ulises Bueno. Esposa de Matías Suárez, delantero de River, Magui Olave, a sus 31 años, comenzó a desplegar sus alas como cantautora hace más de quince años.

“La voz femenina del cuarteto”, como la llaman, inició su carrera con Ulises y, ahora, en su etapa solista, está próxima a lanzar su segundo trabajo discográfico titulado “Aprender a volar”, que presentará próximamente, en forma oficial, en Buenos Aires.

¿Cómo se aprende a volar con un ritmo que es la identidad musical de Córdoba?

Uno tiene que centrarse en lo suyo para buscar un espacio, un estilo que a la gente también le guste e ir intentando que la gente se acostumbre a una voz femenina haciendo cuarteto.

¿Que te definan como “La voz femenina del cuarteto” marca tu destino?

Es un nombre que me gusta usar porque quisimos marcar un poco la diferencia para demostrar que nosotros también estamos haciendo cuarteto, pero con la voz de una mujer.

Las mujeres que se abrieron paso en el ritmo de la movida tropical la tuvieron que pelear para ocupar ese espacio. ¿Cómo es tu caso?

Hace quince años que estoy con este género. Lo compartí en mis comienzos con Ulises Bueno, mi primo. Ahora, como solista, hace tres años. Cuesta mucho como seguramente también les costará a las bandas de hombres que hacen cuarteto, pero no me victimizo por el hecho de ser mujer haciendo cuarteto que es un ambiente de hombre. Todo lleva su tiempo, trabajo, sacrificio, esfuerzo. Si uno está predispuesto, lucha por sus sueños y tiene una meta en concreto las cosas se van a lograr. La clave está en ser persistente y perseverante. El lugar te lo va dando la gente y se va haciendo a través de los años.

¿En qué momento te encuentra “Aprender a volar”?

Me encuentra en una situación de bastantes cambios, de direccionar mi carrera a nivel nacional, de ir buscando mi propio destino y tratando de refinar un poco más lo que es la imagen y el estilo. Este disco es una versión más refinada del disco anterior.

¿Qué características tiene “Aprender a volar”?

Está conformado por trece temas. Nueve de ellos son cuartetos y cuatro cumbias. Hay temas de amor y desamor y siempre cuidando mucho las letras. Es un disco dedicado a mi mamá, entonces tiene otro valor.

¿Qué revela “La Foto”, tema del que hiciste el video?

Es una cumbia divertida que cuenta la historia de una mujer que cuando se enoja cambia la foto del portarretrato por la del gato, porque los animales son más fieles.

¿Experiencias vividas o historias contadas alimentan “Aprender a volar”?

Muchas son experiencias contadas y otras vividas ya que aquí me manifiesto como compositora. Hay cuatro temas que son propios. Trato de dejar una parte mía en cada disco.

¿Cómo vives el hecho de ser familiar de dos referentes del cuarteto: Rodrigo y Ulises Bueno?

Llevo mi apellido con orgullo. Hay personas que lo ven que puede llegar a favorecerme y otras que no tanto. Hay quienes dicen “ah, canta porque es pariente de...” Es una mochila que me toca llevar. Pero, trato de hacer mi camino porque mi familia estará siempre conmigo.

¿Cómo logras sacarte esa mochila?

Lleva mucho trabajo demostrar que uno también puede ser capaz. Las cosas se demuestran con hechos. Entonces, uno preparándose va haciendo entender a la gente de que cada persona es única en la vida y que cada uno viene a cumplir una función en lo que hace. Mi idea es cumplir mis sueños y que la gente pueda sentir eso que yo siento cuando estoy arriba de un escenario.

¿Esa convicción te lleva a enfrentar cualquier tipo de desafíos, de prejuicios?

Cuando uno está seguro de lo que quiere todo es más fácil porque lo hace con sentimientos.

¿Cómo evocas a tu primo Rodrigo “Potro” Bueno?

Yo tengo muchos recuerdos porque mi papá fue baterista de él. Hemos compartido muchos viajes. Hemos estado siempre en familia. Mi mamá es hermana de su mamá (Beatriz Olave). Siempre lo recuerdo con una sonrisa, esa chispa que tenía y esa personalidad avasallante.

¿Acompaña, aconseja Matías Suárez en este camino que estás recorriendo?

Es mi respaldo. Sin él no podría hoy mantenerme al nivel que estoy. Me apoya mucho y yo en él también. Me aconseja siempre. También me ayuda en lo musical porque le gusta la música.

¿Cómo logran un equilibrio siendo que los dos tienen una alta exposición?

Hay una pequeña cosa que es tan simple como sentarse a conversar, tener la confianza y el apoyo. Estas son tres cosas claves para que uno pueda sentirse tranquilo y hacer las cosas bien. Nos apoyamos, nos aconsejamos y siempre buscamos el lado positivo de las cosas y con una organización tremenda en lo que respecta a los hijos y la casa.