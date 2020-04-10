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CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 11 de abril de 2020

A LAS 22.00 PH. PODEMOS HABLAR

- 20:27 Cartelera

CANAL 7

10.00 APERTURA DE TRANSMISIÓN

11.00 LOS SIMPSON

12.30 CINE. SHILOH 2

14.00 FINDE EN NICK

16.15 CLUB 57

17.00 CINE. VAYA CAMBIAZO

18.30 CINE. ALUCINANTE

20.00 JUNTOS PODEMOS LOGRARLO

22.00 PH. PODEMOS HABLAR

00.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN


CANAL 14

13.00 FANÁTICAS

14.00 SANTIAGO, PUEBLO QUE BAILA

14.30 SÁBADO SAGRADO

15.30 TICKET AL SHOW

16.30 MORENA TV

17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 DE A DOS

21.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

21.30 BÁSQUET POR EL 14. OLÍMPICO vs. ATENAS

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