CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 11 de abril de 2020

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CANAL 7
10.00 APERTURA DE TRANSMISIÓN
11.00 LOS SIMPSON
12.30 CINE. SHILOH 2
14.00 FINDE EN NICK
16.15 CLUB 57
17.00 CINE. VAYA CAMBIAZO
18.30 CINE. ALUCINANTE
20.00 JUNTOS PODEMOS LOGRARLO
22.00 PH. PODEMOS HABLAR
00.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
13.00 FANÁTICAS
14.00 SANTIAGO, PUEBLO QUE BAILA
14.30 SÁBADO SAGRADO
15.30 TICKET AL SHOW
16.30 MORENA TV
17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONÍA
19.30 PARA TODA MUJER
20.30 DE A DOS
21.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
21.30 BÁSQUET POR EL 14. OLÍMPICO vs. ATENAS