Darío Ponce ve lejana la vuelta a pista

10/04/2020 - 21:58 Deportivo

La estructura santiagueña del SDE Inbest Racing había arrancado con dos podios en este inicio de temporada del Campeonato del Top Race, con Sergio Ponce y Alejandro Ponce con dos terceros puestos en Junior y Series, respectivamente. Sin dudas que esto ilusionó a todo el equipo y en especial a su director, propietario y también piloto del Junior, Darío Ponce, quien hoy ve el panorama con un dejo de preocupación con este parate del deporte por la pandemia del coronavirus.

Darío Ponce atendió a EL LIBERAL , a quien le confesó que esta situación difícil que se vive cree que será para rato, por lo que volver a las pistas por ahora “lo ve algo como lejano”.

Enseguida Ponce dirigente también del Top Race indicó que es difícil poder dar una opinión exacta sobre todo lo que está sucediend. “Creo que en Argentina tranto el Presidente como el Gobernardor tomaron decisiones extremadamente exactas y a tiempo”.

Darío Ponce indicó que extraña la pista. “Los talleres en estos momentos lo tenemos cerrado desde que volvimos el 15 de marzo de la primera carrera. Guardamos los camiones y autos y cada mecánico se fue a sus casas a cumplir con la curentana, y a cuidar de sus familias. No se hará nada hasta que el gobierno nos autorice. En los talleres sólo hay personal de seguridad”, contó.

También Darío Ponce relató que por ahora no hay novedades en el plano dirigencial por lo que cree que se estará por un tiempo largo fuera de las pistas. “Sería bueno por ahí tener un poco más de expectativa pero como no hay nada que podamos hacer nosotros de manera individual, y el deporte motor es un conjunto de gente que estamos trabajando en forma coordinados, entonces lo veo medio duro todo esto. Ojalá que pase esto pronto pero se espera el pico de la pandemia para mayo y si es así, creo que hasta julio o agosto no tenemos expectativas de volver a las pistas”, se resignó.

El directivo y piloto advirtió que entre todos deben cuidarse para poder salir adelante. “Debemos hacer caso a las autoridades y quedarnos en casa sobre todo porque están apareciendo casos inclusive en nuestra provincia”, indicó.

Darío Ponce dijo que trabaja en su casa en la parte física, como muchos pilotos, para tratar de estar en forma. “Hago cinta, bicicleta fija y algo de pesas y esperamos con ansias que esta situación mejore por el bien de todos”, concluyó.