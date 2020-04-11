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CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 12 de abril de 2020

A LAS 12: LA PEÑA DE MORFI

- 21:00 Cartelera

CANAL 7

10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

17.30 FINDE EN NICK

18.45 CLUB 57

19.30 CINE. ¿CUÁNDO LLEGAMOS?

21.00 JUNTOS PODEMOS LOGRARLO

22.30 OPINIÓN DEPORTIVA

23.00 BAKE OFF ARGENTINA, EL GRAN PASTELERO

00.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN

 

CANAL 14 DE TIC

13.30 PEDALIER

14.00 SOMBRAS DE MI TIERRA

14.30 VHS

15.30 RUIDO DE MOTORES

16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.00 PARA TODA MUJER

18.00 VA DE NUEVO

18.30 TICKET AL SHOW

19.30 ARABESC

20.00 MORENA TV

21.00 BÁSQUET FEMENINO: JUVENTUD BELGRANO VS. HURACÁN (R)

22.30 SGO. PUEBLO QUE BAILA

23.00 VIVIR SANTIAGO


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