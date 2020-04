¿Qué te gustaría hacer si nacieras de nuevo?

11/04/2020 - 03:20 Opinión

Por Alberto Tasso

Si logramos que el coronavirus no nos mate, seremos sobrevivientes, así de simple. Nuestra vida, que hasta ayer nos parecía “natural”, tendrá entonces un valor especial, y será resultado de una conjunción de varios hechos fortuitos, el principal que no nos contagiamos, pero también las desconocidas manos del azar, el destino, o Dios si prefieres.

Si logro seguir vivo (toco madera) será como si naciera de nuevo. Apenas la imaginé, esta posibilidad me pareció deslumbrante y decidí ponerla en práctica. Aunque seguí siendo un adulto mayor, ahora tenía la posibilidad de dibujar un horizonte y elegir los senderos que él me proponía.

¿Qué haría, entonces?

Primero me detendría en las pequeñas cosas, y entre ellas el perpetuo milagro de la vida. En las mañanas de otoño vería los girones de niebla entre los árboles. Aquí me detendría a observar la compleja trama de una telaraña, qu tanto se asemeja a las redes de hoy. Allí vería un caracol en marcha, llevando al hombro su castillo y su armadura, como un caballero medieval.

Por las noches vería aparecer la luna en cualquiera de sus fases que tan bien reflejan las etapas de la vida: nueva, creciente, llena, menguante, para luego morir y renacer, mes a mes.

Ya en mi vida gregaria (que mantengo a pesar de la cuarentena) podría mirar con nuevo ojos (cataratas mediante) al Otro y la Otra que llegan a mi puerta. Vería su apostura, semblante, gesto y vestidura.

Todo me hablaría del Sujeto, en su insondable transparencia. Otro sería también al hablar, no solo en el soliloquio mental sino en voz alta, la que usa todo/a actor/a para desempeñar su rol. Ya consciente de mí, aun con regla imperfecta trataría de medir mis palabras, tarea no menos difícil que conducir un barco a la deriva.

Luego, debería aprender a escuchar a mis colegas del teatro cotidiano. Mantén limpio tu oído, me dijo alguien hace tiempo y no lo he olvidado.

Por último, me gustarí mantener algunas actividades de mi vida anterior: la de familia en primer lugar, y junto ella la de habitante de la civitas.

También mi trabajo de docente y bibliotecario, que antes me parecían conocidas y ahora tengo que volver a aprender.

¿Vale la pena o no nacer de nuevo?