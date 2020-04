Un economista propone reducir salarios de empleados un 30% para evitar que las empresas quiebren

11/04/2020 - 22:33 Economía

El economista Gabriel Rubinstein, se refirió a la situación actual de la actividad económica con la extensión de la cuarentena impuesta a nivel nacional y propuso que tanto el Estado como el sector privado reduzcan los salarios en un 30% mientras dure el aislamiento, porque según indicó en el sector privado, ‘lo más probable es que las empresas quiebren’.

Rubinstein, en diálogo con EL LIBERAL, indicó que ‘la propuesta de bajar los salarios obedece a varios motivos. Por un lado, pensando en que el Estado dé la plata para los salarios privados. Si los bajan 30%, que el Estado pague el restante 70% para que las empresas no tomen créditos por 2 ó 3 meses para pagar todos los salarios, lo cual crearía un endeudamiento excesivo que después generaría serios problemas’.

Agregó que ‘está la necesidad que el Estado ayude directamente a las empresas pero para que no sea tan grande esa ayuda, es mejor que se recorten los salarios. Uno podría decir, porqué recortar salarios y que las empresas tomen créditos, si lo pueden hacer, pero van a quedar endeudadas porque estamos hablando de las empresas que no tienen ingresos, no es que les bajó un poco las ventas, les bajó un 100%. Lo más importante es que las empresas queden intactas para la recuperación posterior’.

Desde su punto de vista, ‘esto de bajar salarios se puede hacer, siempre temporalmente mientras dure la cuarentena, porque la gente igualmente puede gastar menos porque no puede gastar en muchas cosas que sí lo hace normalmente como comer afuera, ir al cine, etc’.

Para el analista, ‘eso habría que hacerlo también en el sector público nacional, provincial y municipal donde está el grueso de los empleados públicos que están trabajando muy poco y de esa manera el déficit fiscal no sería tan grande. Es decir, habría un déficit fiscal grande porque hay que ayudar a las empresas a pagar el grueso de los salarios, por ejemplo el 70%, pero ese déficit no es mayor porque no habría que pagar el 100% si se bajan los salarios privados y públicos’.

No obstante, señaló que igualmente habrá un déficit fiscal importante. Porque además, está bajando la recaudación impositiva. Pero, “hay que manejarlo primero con emisión monetaria y luego con colocación de bonos para absorberla, pero requiere de un buen manejo profesional, toda una estrategia que se podría lograr con un comité de expertos”.

Señaló que su propuesta “es similar a la que están aplicando en España y EEUU y muchos otros países que tienen seguros de desempleo”. Agregó que “la idea central tiene que ver con mantener las unidades productivas, bares, restaurantes, hoteles, intactas porque sabemos que tenemos una gran crisis ahora inevitable por la cuarentena, pero para que después la recuperación sea muy fuerte”.

Afirmó que “si no se hace de esta forma lo más probable es que las empresas quiebren, que no lleguen y otras queden muy endeudadas y más adelante haya muchos problemas bancarios porque no se van a pagar los créditos entonces no podamos nunca recuperarnos bien”.

Señaló que “en una situación donde el Estado obliga a cerrar las empresas por fuerza mayor, que todo recaiga en las espaldas de un empresarios, que quien tiene un restaurante, tenga que pagar los sueldos de su bolsillo porque no puede trabajar, no es justo ni va a pasar. Van a dejar primero de pagar impuestos, después van a cerrar y los que se endeuden después tampoco van a poder pagar las deudas que contraigan”. l