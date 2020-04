Para Loser, la acción del Estado “es totalmente relevante y tiene que verse como la solución de hoy”

11/04/2020 - 22:41 Economía

El ex director para el hemisferio occidental del FMI, Claudio Loser, admitió que en el actual contexto de crisis económica global las políticas keynesianas deben verse como ‘la solución de hoy’ y entendió que la Argentina no tiene otra alternativa que adoptar medidas de ese tipo a pesar de sus limitaciones.

Aseguró que la acción del Estado ‘es totalmente relevante y tiene que verse como la solución de hoy”.

Consideró que ‘la Argentina no tiene la flexibilidad y la capacidad de compensar, como por ejemplo Chile, que tiene suficientes recursos como para apoyar la economía”. “No solo la situación de que hay menos demanda de productos le pega a la Argentina, sino que hay todo un elemento de caída de la producción, porque la gente no puede producir y esto lleva a una situación global muy complicada que le pega a la Argentina”, explicó Loser. Respecto a las políticas económicas de la Argentina, dijo que “en una situación como ésta, donde realmente hay que parar la caída y hay que apoyar a la población, no queda más remedio que tener políticas de este tipo”. l