Exconvicto amenazó con matar a toda su familia mientras empuñaba un cuchillo

12/04/2020 - 02:49 Policiales

Un peligroso delincuente, que hace una semana salió del penal de varones -tras purgar una condena por robo calificado- fue detenido nuevamente por amenazar con asesinar a toda su familia mientras empuñaba un cuchillo.

El grave episodio se registró cerca de las 23 del viernes en el interior de una casa del barrio Sarmiento, cuando el acusado se encontraba en su domicilio donde residen también su madre, sus hermanos y sus tíos.

En un determinado momento, según consta en la denuncia que realizó su tío -de apellido Leiva, de 33 años- el acusado ingresó a una de las habitaciones y comenzó a agredir verbalmente a todos los que estaban en el lugar.

Según se supo, el sujeto más tarde se volvió en contra de Leiva y comenzó a gritarle: “Devolveme la plata que me has agarrado, si no te voy a hincar, te voy a matar, vas a ver”, mientras tenía un arma blanca de fabricación casera, diseñada con un palo, un hierro, y sujetada por una tela.

Allí se generó una discusión, en la que el acusado trató de herir a su tío, afortunadamente sin lograr su cometido.

Ante el grave episodio intervino la madre del exconvicto quien logró que su hijo desistiera de su accionar. Su tío se retiró de la habitación para evitar que la situación pase a mayores.

Lejos de tranquilizarse, el acusado nuevamente comenzó a gritar manifestando que los mataría a todos, pero luego se retiró de la vivienda. Leiva temiendo que regresara y lesionara a alguno de los miembros de su familia, se presentó en la Comisaría 14 y radicó la denuncia.

La Unidad Fiscal de La Banda tomó intervención en el caso, y a raíz de la peligrosidad del sujeto -quien tiene más de 7 denuncias en su contra por violencia intrafamiliar- ordenó que los efectivos realicen averiguaciones para dar con su paradero.

Horas más tarde, el acusado -de apellido Ayala- fue atrapado y quedó aprehendido en la Comisaría 14. l