Daniele De Rossi: “Riquelme me pidió que me quedara”

12/04/2020 - 03:05 Mundo Boca

El italiano Daniele De Rossi, hoy retirado del fútbolprofesional, tuvo la posibilidadde jugar en BocaJuniors hasta hace pocotiempo y de cumplir lo quepara él era un sueño: vestirla camiseta del cual es hincha.Pero antes de que tomarala decisión de renunciaral “Xeneize” en laera de Gustavo Alfaro comoentrenador del plantel,el propio jugador confesó que Juan Román Riquelmele pidió que se quedaraun tiempo más.

“Apenas lo vi, le expliquémi situación, era lojusto. Me pidió que mequedara en Boca y me pusierabien físicamente. Meestaba hablando un jugadorque era un ejemplo, unpoeta del fútbol. Me hizoefecto, entrené 5 o 6 vecescon el equipo y me pedíanque me quedara.

Tuve quedecir que me iba al día siguienteporque me hubieraquedado mucho tiempo.Tengo mucha nostalgiapor aquel lugar, mi familiay yo la sentimos”, dijoel experimentado volantepor Sky Sport.

De Rossi tenía contratohasta mediados de2020 pero su particularsituación familiar lo obligóa rescindir el contrato.El presidente Jorge AmorAmeal aclaró que mantienenel contacto con el campeóndel mundo a travésdel secretario General, RicardoRosica.Un gol históricoSi bien le tocó jugar pocoen Boca (estuvo 168días), Daniele se dio el gustode gritar un gol con lacamiseta azul y oro y podríadecirse que se retirócampeón porque fue partedel plantel que luego seconsagró con Russo.Por eso, una vez más,reafirmó su amor eternopor el club: “A Boca lo elegíde niño, viendo videosque me entusiasmaban,viendo a Maradona, queera uno de mis ídolos aunquenunca jugó para Roma.

Sin dudas, sus fanáticostienen algo diferente alos demás”.Por último, De Rossimiró hacia adelante y demostrósus ganas de sertécnico y de sentarse enel banco de la Roma: “Comenzaréeste camino nosólo porque me gustaríaser entrenador sino porquecreo que puedo hacerlo.Siempre he sido reconocidocomo un líder. El entrenadordebe tomar decisiones,poner un equipo enla cancha, elegir a los jugadoresy sufrir las presionesque siempre llevo en mi espalda.Ahora estaría solocontra todos. Cuando perdésestás solo y cuando ganáslos jugadores son buenos:es algo que siempresentí cuando jugaba”.l