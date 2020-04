Cuando Amadis Farina escribió su nombre en la historia grande

12/04/2020 - 04:22 Deportivo

Por Gustavo Paz

Twitter: @GustyPaz

Siete años habían pasadodesde que el autódromo de LasTermas de Río Hondo se habíainaugurado, en 2008. Todas lasprincipales categorías del automovilismoargentino habían tenidoya al menos una cita en el trazadosantiagueño, pero ningúnpiloto que represente a la provinciahabía podido conseguiruna victoria.

Y fue ese día, undomingo 15 de agosto de 2015,cuando Amadis Farina rompiócon todos los pronósticos y dejóla copa en casa.El santafesino, radicadodesde el 2011 en Santiago delEstero, fue el primer piloto querepresente a la provincia enconseguir un triunfo en una fechanacional en Las Termas deRío Hondo.

Ese día, se adjudicóde punta a punta la carrera de laClase 2 del Turismo Nacional.“Al día de hoy, al revolver unpoco los cuadros y los diarios,uno vuelve a recordar aquel momentoy se le vuelve a poner lapiel de gallina. Veo los recuerdosy me emociono. Cuando ‘Toti’ meentrega la copa y el podio. Fueincreíble. Los dos salimos llorandoen las fotos, ja’, recuerdael nacido en Granadero Baigorria,pero quien lleva ya casi unadécada viviendo en la “Madre deCiudades”.

Amadis es sobrino nieto de“Toti” Farina. Heredó la pasiónde los fierros y la historia diráque fue el primero en festejar alo grande en Las Termas.‘Fue un hermoso año ese2015. En Las Termas tuvimosdos carreras de TN en la temporada.En marzo, se me escapópor muy poco. Venía tercerocorriendo a Mohamed y a Ortegay me apuré a la hora de ir abuscarlos. Un toque me dejó sinchances de podio. Y en la segundaocasión, en agosto, no queríadejarlo pasar.

Y fue una revancha.Veníamos bien y pude mantenerme”,confesó.Farina recordó cómo vivióaquella final histórica. “Nosotrosveníamos de andar muybien, pero a veces la presión tejuega en contra. Lo aprendí en laprimera carrera de ese año. Estavez fui con más tranquilidad.Hice la pole, ganamos la seriemás rápida y largamos primerola final. Por unas curvas perdíla punta de la carrera, pero larecuperé rápido con una buenamaniobra. La adrenalina deesa carrera fue impresionante,porque no es lo mismo venir deatrás, que mantenerse primero.En un momento, había aceiteen la pista y lo pude escapar.Ahí la presión volvió porque estabacorriendo además en casa,con las tribunas llenas de gente.Luego saqué ventaja, pero salióel auto de seguridad y el auto seenfrió un poco. Recuerdo el momentode la bandera a cuadros.La vuelta posterior me lloré todohasta bajar del auto. Fue miprimera victoria y justo aquí. Erauna película”.“Recuerdo aún que estabaen la tapa de EL LIBERAL.Y es hermoso cada momentoque viví esos días. Por supuestoque sueño con tener unanueva chance de aquí a lo queviene. Hace ya casi tres añosque estoy trabajando en la CopaPorsche. Manejamos muchísimo.Son autos de 450 caballos.Me mantengo en actividad.Yo dejé de correr por una situacióneconómica cuando ese añocambió el Gobierno nacional.Los resultados que venía teniendoeran espectaculares. Dehecho, en mi penúltima carrera,hice la pole. Sigo teniendo contactocon equipos y auspiciantes,como para en un futuro teneralguna chance”, confiesaAmadis, quien hoy actualmente,tiene 27 años y que le apuntaa una nueva oportunidad de lasgrandes. “Hoy estoy cumpliendocon la cuarentena. Les pidoa todos los santiagueños quelo hagan, así nos seguimos cuidandoentre todos”, cerró. l