La emoción de un santiagueño radicado en China: “Pudimos volver a trabajar después de 76 días de encierro absoluto”

Oscar Norberto Contreras, es un añatuyense que desde hace varios años se encuentra radicado en la ciudad China Shenzhen, quien con mucha emoción compartió la noticia de su regreso al trabajo, luego de 76 días de encierro en cuarentena por el brote de coronavirus.

"Por fin ayer pude regresar a trabajar. Fueron 76 días difíciles, pero sin dudas la cuarentena es el mejor remedio para esta enfermedad. Ojalá la gente lo entienda y lo respete", explicó muy emocionado.

A la vez, pidió a todos los argentinos a "aguantar" el tiempo que se quedan en la casa, porque no hay otra opción mejor. "Es un virus que no se puede ver, entonces la gente no toma conciencia. Aquí en China, la policía no tiene trabajo porque lo que ordena el Gobierno se hace sin dudar. No hay vueltas. No hay controles que hacer porque se respeta todo a rajatabla", dijo el añatuyense que es bailarín y que junto a su compañera Ivana Garnica, hija de santiagueños, retomó los ensayos pra poder volver al ruedo con su agenda de espectáculos luego de más de dos meses sin poder hacerlo.

Contreras, dijo que aunque la cuarentena se levantó, los controles siguen siendo rigurosos: "Andamos con máscaras, a dónde vamos nos toman la temperatura, nos desinfectan las manos. Los carros en los supermercados se limpian constantemente. Esto ya se hizo prácticamente una costumbre".

Por último dijo que sigue de cerca todo lo que acontece en Argentina y que desea que se cumpla todo lo que el Gobierno pide, porque es para el bien de los ciudadanos: "Hay que tener cuidado. Quedarse en la casa, no juntarse con otra gente porque el virus es letal. Ojalá que la cuarentena se extienda hasta junio porque es el mejor remedio. Lo más efectivo. Cuidensé mucho".