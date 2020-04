Emma Shapplin: “Tal vez nos inspiremos en la sabiduría de dios para tener un mundo mejor”

12/04/2020 - 20:37 Pura Vida

El sábado 30 de mayo, a las 8.30, la prestigiosa soprano Emma Shapplin llegará a todos los hogares del mundo, vía streaming desde su casa en Francia, con su nuevo show “Venere 2.0” sin que nadie tenga que moverse de su living. Parte de lo recaudado será donado a entidades relacionadas con el tratamiento del coronavirus.

En una entrevista exclusiva con EL LIBERAL , Crystêle Madeline Joliton, su nombre real, habló acerca del concierto y también de “Venere”, su nuevo álbum, un viaje neoclásico a través de los laberintos del amor siguiendo los pasos de Carmine Meo, su primer disco.

Identificada con la personalidad de David Bowe, Queen y Freddie Mercury, Pink Floyd, Annie Lennox o Kate Bush, artistas que escuchaba de adolescente, forjaron la identidad musical de Emma quien de niña ya interpretaba canciones clásicas y de muy joven descubrió el mundo de la ópera y el bel canto, géneros que lograron conmoverla tanto que a los 14 años se puso en campaña para aprender con profesores especializados. Formó parte de un grupo de “heavy metal” y rock, aunque también cantó blues en Estados Unidos.

Muchos opinan que solo Dios puede detener la pandemia, ¿usted qué mirada tiene sobre ello?

Espero que esta pandemia se detenga y simplemente desaparezca rápidamente. Debemos ser fuertes y pacientes. Tal vez nos inspiremos en la sabiduría de Dios para comenzar a cambiar algunos de nuestros hábitos para así tener un mundo mejor.

¿Cómo vives la cuarentena?

Me pongo en cuarentena en mi casa. Mi “casa” se parece más a un estudio de artistas que a una casa. Estoy rodeado de mi trabajo, material para pintar, componer, fotografiar, algunos de los escenarios, disfraces y mis libros. Con mis gatos y mi perro nos quedamos acurrucados. Así que, trato de mantenerme motivada para seguir creando. Soy una buena cocinera y, por lo general, una persona solitaria; entonces, no es demasiado difícil para mí. Echo de menos caminar por el parque. Suelo caminar una o tres horas por día. También extraño nadar. Así que hago algunos estiramientos y modero mis comidas.

¿Qué pasa por la cabeza de un creador de arte, cuando siente la angustia generalizada por el virus?

Creo que necesitamos estar juntos de alguna manera y relajar nuestras mentes. La música y el canto pueden hacer eso.

¿En algún momento ha tenido miedo por usted o por los suyos en medio de esta peste? ¿Se lo ha hecho saber a alguien o prefiere mantenerse fuerte para ser sostén?

Trato de no pensar mucho en lo que podría suceder y trato de no dejarme dominar por la tristeza, sino en qué hacer ahora y es por eso que elijo seguir siendo positiva, entusiasta, activa y creativa. No me rindo y trato de motivar a otros. Tenemos que encontrar un buen equilibrio: algunos consolarán y otros motivarán. Entonces, no nos desesperaremos.

¿Qué puntos en común existen entre “Venere” con sus anteriores álbumes: “Etterna”, “Macadam Flower” y “Dust of a Dandy”?

El proceso de creación para “Etterna”, para “Macadam Flower” y para “Dust of a Dandy” fue más libre, más experimental. Este nuevo álbum, “Venere”, tiene un proceso más exigente, menos libertad. La idea principal era encontrar las pistas de mi primer álbum, la atmósfera, el sonido, para ser el segundo acto, el siguiente, la orquestación general y la mezcla suena un poco más “en vivo” y “denso”. Cada disco refleja una faceta de mi personalidad. Al final, me parece un poco más apasionado. Es un viaje neoclásico a través de laberintos del amor.

¿Cuánto influyó en tu formación como cantante de Ópera Madame Irina Bogocheva?

Como gran amante de la ópera, sigo aprendiendo y ajustando mi técnica de canto, especialmente para interpretar arias de ópera, especialmente con las clases magistrales de Madame Irina Bogocheva. Aunque la técnica que uso para cantar “mis composiciones neoclásicas” es diferente, derrito parte de la técnica de Madame Irina Bogatcheva: le da a mi voz poder y más estabilidad. Ella tiene una técnica increíble, además de ser una increíble artista cantante de ópera, una maestra increíble y muy generosa.

¿En qué momento de tu vida, y porqué Crystêle Madeline Joliton se convirtió en Emma Shapplin?

“Emma” es una palabra suave que me da fuerza. En francés significa “Quien ha amado” y “Shapplin” para mí es un anglicismo para la palabra francesa “Chapelain” que significa “El guardián de la capilla”. Me gustó. Cuando cumplí los 19 y estaba en Nueva York, decidí que me iba a llamar Emma.

¿Cómo nació la idea de realizar el show Venere 2.0 por streaming el 30 de mayo?

La primera idea surgió hace meses cuando estábamos tratando de organizar una gira de conciertos en la Argentina y en Chile. Al parecer difícil de hacer estos show, se pensó entonces en que quizás deberíamos tratar de organizar un gran espectáculo real en streaming desde París para todos mis fans de allí para que pudiéramos estar juntos y pudieran disfrutar del “Show de Venere” con las nuevas canciones de mi nuevo álbum “Venere”. Luego, esta terrible situación de pandemia sucede y, bueno, al principio detuvimos todo, pero luego pensamos que era mejor no renunciar a la fe y que el beneficio de ese concierto podría ir a las asociaciones para ayudar, así como para darnos la oportunidad de estar juntos y alegrar nuestra soledad

¿Cuál es el propósito de este concierto?

Los beneficios ayudarán a las asociaciones relacionadas con el tratamiento del coronavirus, y podríamos pasar un hermoso momento artístico juntos a través de internet.

¿Venere sigue los pasos de “Carmine Meo”?

“Venere”, mi nueva obra, está en la misma línea directa de mi primer álbum “Carmine meo”. Es la segunda parte. Muchos de mis fanáticos lo estaban pidiendo. Puedo decir que compuse y escribí “Venere” con este objetivo en mente.

La gran diva que seduce con su voz

La francesa Emma Shapplin se abocó desde un comienzo a la música clásica, pero luego abandonó las escalas y los ejercicios operísticos y optó por incursionar en el heavy metal.

Cuando, a los 18 años, decidió regresar a la música clásica descubrió que aunque el rock le irradiaba más libertad artística, no conseguía su plenitud y decidió crear su propio estilo, con una combinación de ópera tradicional, trance moderno, música escocesa y pop.

Como escritora de cada letra, Shapplin destacó que “cada canción es como un cajón y cada uno de ellos tiene un significado distinto, distintos mensajes e incluso emociones personales”.

Puesta a escoger algún tema del flamante repertorio, indicó que “The Lovers” (corte difusión del disco) “además de ser una historia de amor, trata sobre las vanidades”.

