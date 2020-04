Rita Cortese transita la incertidumbre en soledad

12/04/2020 - 20:42 Pura Vida

“Miedo he tenido mucho al comienzo, cuando no entendía esta cosa del contagio”, confesó la prestigiosa actriz Rita Corteza quien además reveló que está transitando en soledad el aislamiento social preventivo y obligatorio con el que se intenta frenar la expansión del Covid-19.

Aunque admitió que sintió temor ante la multiplicación de casos, sobre todo en otros países, “después comencé a entender un poco más cómo es esta enfermedad y empecé a leer mucho. Ahí pude entender dónde estamos metidos también. Leí a Giorgio Agamben: él dice algo que es bárbaro, y a mí me preocupa mucho el después. ¿Cómo se sale de esto? ¿De qué manera cada uno de nosotros? Porque a mí me pasa hoy que cuando miro al otro todavía no miro al otro, sino que miro el contagio. Contra eso es algo que vamos a tener que pelear”, profundizó.

La actriz que formó parte recientemente del elenco coral de “La odisea de los giles”, y antes lo había hecho en “Relatos salvajes”, aseguró además, en una entrevista con Teleshow, que se siente una privilegia ante la pandemia que está viviendo el mundo, porque tiene una casa confortable, alimento y hasta la seguridad de poder sostenerse económicamente durante un tiempo sin tener que trabajar.

“Pero eso me pasa a mí, soy una privilegiada como otros tantos. Hay otra cantidad que no puede vivir sin trabajar y sin salir de su casa a trabajar todos los días”, señaló.

Sobre el nuevo mundo que enfrentará la humanidad cuando todo este pase, Cortese advirtió: “Un país devastado, totalmente devastado. Y un mundo que también está devastado. Económicamente es muy grave lo que va a pasar en el mundo. Lo comparan con la salida de la Segunda Guerra Mundial. Estamos en un momento desconocido y vamos hacia un lugar desconocido. También tiene su encanto, para quien lo pueda sostener. Para quien no lo pueda sostener, habrá que sostener el rol del Estado. En este momento lo está desarrollando muy bien”.