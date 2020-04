Daniel Marx: ‘Hay que evitar que la emisión se vaya a los precios y tipo de cambio”

12/04/2020 - 21:02 Economía

El analista y ex secretario de Finanzas, el economista Daniel Marx se refirió a la situación de la economía del país en el contexto de la pandemia de coronavirus, al impacto de la cuarentena en la actividad y remarcó las implicancias que tendrá para el país en los próximos días a partir del vencimiento de deuda bajo legislación extranjera.

En primer término, Marx, director de la consultora Quantum Finanzas, se refirió a la situación que sobrellevan distintas actividades desde el inicio de la cuarentena: “El impacto es fuerte en determinados sectores, tanto en segmentos de la población como en rubros de la actividad. Las empresas están con problemas de pagos, para sostener todo un aparato productivo y deudas, sin generar ingresos en algunos casos”.

A su vez sobre la decisión de extender la cuarentena, apuntó que “hay que ver cómo se evaluó si este es un tema sanitario y hay que ver la infraestructura, porque a veces uno apresurándose se encuentra que por ahí las consecuencias son peores de lo que quiso evitar o enfrentar al principio”.

En tanto, al ser consultado sobre la emisión monetaria actual en un contexto de no contar con financiamiento externo ni probabilidades de mejorar ingresos, apuntó que “es una limitación muy fuerte, al no tener crédito o tenerlo muy limitado, cómo se absorbe la emisión evitando que se diluya por precios, tipo de cambio, etc., es un desafío. Ahí lo importante es generar un marco que permita evitar que la emisión se vaya a precios y a tipo de cambio, y también focalizar muy bien a quién se asiste con esta nueva emisión”.

La deuda

En 10 días, hay una fecha clave para la deuda. El 22 de abril vence el pago de cupones de intereses de la deuda bajo legislación internacional por U$S500 millones. El Gobierno ya postergó pagos de los vencimientos de capital e intereses de la deuda en moneda extranjera bajo legislación local.

Pero, el vencimiento que viene está bajo legislación extranjera. Ante esta circunstancia, Marx evaluó diferentes escenarios. El primero es “continuar con los pagos” de estos servicios. En su análisis, “ello evitaría un default formal en estas categorías de bonos, con mayor visibilidad internacional y daría más tiempo para completar una negociación con sus tenedores. En este caso, la equiparación de los términos de pagos futuros de la deuda en moneda extranjera de ley local se haría después de haber acordado con los acreedores bajo ley extranjera”.

Sin embargo, “sería importante despejar cualquier percepción de que la deuda en moneda extranjera de legislación local pueda tener un tratamiento menos favorable, aunque ya haya sido reperfilada. Si fuese considerada inferior podría tener efectos negativos, con consecuencias sobre inflación y tipo de cambio”. Además, “se nota una tendencia de baja en las reservas y, deterioro en perspectivas del resultado fiscal”.

Entre el default abierto y el no pagar para pedir más plazo y un acuerdo

Para Marx, hay un segundo escenario planteado: “no pagar los próximos vencimientos dentro de un marco de entendimiento con gestiones para resolver la situación”. En ese sentido, “se podría usar el período de extensión de plazos de pagos previsto en las condiciones de emisión de los títulos incluidos en la reestructuración (período de ‘cura’) y usar ese tiempo como catalizador de acercamiento o alejamiento de posiciones”, indicó.

Otra opción es la “interrupción de pagos sin proceso. De no efectivizarse el pago con vencimiento el 22 de abril, al cabo del período de ‘cura’ posterior, se desembocaría en un default abierto, arriesgando probables declaraciones de ‘cross default’ y aceleración de las deudas con derivaciones mayores”.

“Si bien esto abre una instancia de trato distinto con los acreedores, en las últimas semanas hubo alteraciones tan significativas en el ordenamiento económico mundial con evolución incierta. El cambio de escenario podría inducir a atemperar comportamientos generalizados agresivos de tenedores de títulos, los que hubiesen sido más probables en otros momentos”, indicó.